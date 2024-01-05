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استشهاد فلسطيني باقتحام الاحتلال لـبيت ريما غرب رام الله

1/5/2024 4:32:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة "بيت ريما" شمال غرب رام الله فجر اليوم الجمعة .
وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن استشهاد الفتى أسيد طارق أنيس الريماوي (17 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت ريما، وإصابة 4 آخرين بينهم 2 بحالة خطرة.
وقالت مصادر محلية أن الاحتلال "أطلق الرصاص الحي على مجموعة من الشبان ونفذ كمين لهم أدى لإصابة عدد من الشبان بينهم الفتى أسيد وصفت إصابته بالخطيرة حيث أعلن عن استشهاده لاحقا".
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وسيرت آلياتها ودورياتها الراجلة في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة وفي منطقة البلدية وأجرت عمليات تفتيش لمركبات المواطنين.
ويصعد الاحتلال من اعتداءاته وجرائمه بالضفة الغربية بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ 71 يوما بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 18 ألفا و800 شهيدا، وأكثر من 51 ألف جريح، 70% منهم نساء وأطفال.

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