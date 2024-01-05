استشهاد فلسطيني باقتحام الاحتلال لـبيت ريما غرب رام الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة "بيت ريما" شمال غرب رام الله فجر اليوم الجمعة .
وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن استشهاد الفتى أسيد طارق أنيس الريماوي (17 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت ريما، وإصابة 4 آخرين بينهم 2 بحالة خطرة.
وقالت مصادر محلية أن الاحتلال "أطلق الرصاص الحي على مجموعة من الشبان ونفذ كمين لهم أدى لإصابة عدد من الشبان بينهم الفتى أسيد وصفت إصابته بالخطيرة حيث أعلن عن استشهاده لاحقا".
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وسيرت آلياتها ودورياتها الراجلة في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة وفي منطقة البلدية وأجرت عمليات تفتيش لمركبات المواطنين.
ويصعد الاحتلال من اعتداءاته وجرائمه بالضفة الغربية بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ 71 يوما بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 18 ألفا و800 شهيدا، وأكثر من 51 ألف جريح، 70% منهم نساء وأطفال.
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