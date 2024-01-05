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القسام تقصف آليات للاحتلال غرب مخيم المغازي

1/5/2024 4:32:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قصفت تجمعا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.
يأتي ذلك وسط اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في محاور عدة بالمنطقة الوسطى في القطاع.

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