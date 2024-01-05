القسام تقصف آليات للاحتلال غرب مخيم المغازي

القسام تقصف آليات للاحتلال غرب مخيم المغازي
التاريخ
1/5/2024 4:32:33 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قصفت تجمعا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.
يأتي ذلك وسط اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في محاور عدة بالمنطقة الوسطى في القطاع.
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