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ما يحرم فيه النقاش من الواقع المعاش - جريدة الوطن السعودية

1/5/2024 4:29:05 AM
(MENAFN- Al Watan) (1)النقاش بحثًا عن ((الحق))، لا بحثًا عن ((الحلق))، لا يرتاب ذا لبٍّ، أنه من الأمور الأساسية، لحل المعضلات، وخلق الحلول، وإزالة العوائق، وتقرير الأفضل، بل إن ((الخليقة)) بدأت بنقاش، من ((إني جاعل في الأرض خليفة)) حتى ((أولم تؤمن)) مرورًا بـ((ما منعك أن تسجد)).
(2)
كلا بل إن ((النقاش)) ركن في الحياة، وأول الممات، وهو بداية كل أمر، حتى ((الوحيد)) يناقش ذاته، واختلاف ((النقاش)) عن ((الحوار)) طفيف، إن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا، فالنقاش ينشد الحق، والحوار حديث بلا طلب أو خصومة، ولو آمن الناس بالحوار والنقاش لاستراح القاضي، وأمنت البيوت، وعمرت الأرض.
(3)
ولكن ثمة أمورا لا يليق النقاش فيها، ولا الحوار، بل ولا الجدال، ولا حتى مجرد الإجابة، يجيب العقلاءُ الباحثون عن ((الحقيقة)) عندما يدركون في وجوههم، وألسنتهم، بحثًا عن ((حق))، ولكن من ((الخطأ)) إجابة ((الضوضائيين)) الباحثين عن ((ذواتهم)) و((الاعتراف بوجودهم)) من خلال مناقشة الناس ومحاورتهم وجدالهم.
(4)
من إهدار الوقت والجهد والسخف قبول ((الجدال)) في الذات الإلهية، ثم الدين، ثم الوطن، ثم المبادئ الإنسانية المشتركة، والقيم المتعارف عليها، والثوابت الأساسية، الامتناع عن النقاش بحد ذاته: ردٌ مفحم.
(5)النقاش فضيلة..
والحوار إنسانية..
والجدال مرض!.
(6)
((الأقلية المريضة)) تبحث عن ذاتها، ووجودها، والاعتراف بها من خلال الحوار، والنقاش، والجدال، لأن النقاش بحد ذاته يخدم ((المشروعات الخبيثة الخطرة)) ويمنحها الضوء، وثمة أفكار تبحث عن ((نقاش)) لتنتشر، لذا فالحصيف يدرك أن النار إذا أهملتها ترمد، وإن رمدت ذهبت أدراج الرياح هباءً منثورًا.
(7)
لا نقاش في المبادئ، ولا حوار في القيم، ولا جدال في الثوابت، وسبق أن طلب أحدهم مناقشتي في ((الوجود الإلهي)) فرفضت، فقال: أنا على وشك الإلحاد!، قلت: اذهب إلى الجحيم!.

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