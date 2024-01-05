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ميراث بلا تسامح.. أقارب اليوم أعداء الغد - جريدة الوطن السعودية

1/5/2024 4:29:05 AM
(MENAFN- Al Watan) ضيّق التوغل في الحياة المادية، وارتفاع أسعار المقتنيات، وازدياد الطمع إلى اضمحلال مساحات التسامح عند تقاسم الورثة للإرث، وبدل أن يخلق مزيدًا من التقارب بينهم عبر تنازل بعضهم عن بعض إرثهم لمصلحة البقية، صار ميدانًا للقطيعة والشقاق.
وتعتري اقتسام الإرث كثير من العقبات والعراقيل وعدم الوضوح، ما ينذر بإشعال صراع لا يطفئ شعلته إلا إذا تم التعامل معه بالمبادرة والتغاضي والتسامح والحكمة والإيجابية، وإلا فإنه يقود إلى أروقة المحاكم والتقاضي والنزاع.
مشاكل إرث النخيل
في وقت لا يتم تصوّر الخلافات فيه على العقارات المحددة والواضحة، فإن صور الخلافات تظهر أكثر عند اقتسام أشجار النخيل في الأراضي التي ستوزع كإرث على عدد من الورثة.
وتظهر إشكالية اقتسام أشجار النخيل تحديدًا عندما تكون على حدود فاصلة بين ممتلكات شخصين أو أكثر، ويقول الخبير الزراعي المهتم بتجارة التمور، إبراهيم آل الشهي، إن التقسيم بين الورثة يأخذ أحد شكلين، إما تقسيم بالتراضي بينهم، وهذا هو المعمول به عند كثيرين، أو التقسيم بالقضاء.
ويتابع: تبرز إشكالية أشجار النخيل في القسمة في نجران لانتشار هذه الأشجار بشكل واسع في المنطقة، والنخيل يشترك فيه أحيانًا أكثر من مالك واحد، فقد يكون بين أراضٍ متداخلة، وقد يقع ربع النخلة في أرض شخص، وثلاثة أرباعها في أرض شخص آخر، وقد يكون ثلثها في أرض وبقيتها في أخرى.
وتحفل قسمة النخيل بكثير من الحكايات، إذ لا يبدو غريبًا أن يكون جذع النخلة أو أغلبه في حصة أحدهم، وثماره في حصة آخر، وقد تعترض نخلة ما حدود القسمة بين متجاورين يتعنت أحدهما ويرفض إزالتها أو التنازل عن حصته فيها، متذرعًا بأنها ترتبط بذكريات عاطفية يركز عليها، مؤكدًا أنها نخلة الوالد أو الجد وأنه لا يليق التخلص أو التنازل عنها.
العشوائية وغياب العدل
من جانبه، أبان محمد الصقور أن عدم وضوح حدود ومقدار ما يقتنيه المورث قد يشكل أمرًا خطيرًا على ورثته مستقبلا، خصوصًا حين تكون المساحات عشوائية، وطالب كل من لديه أصولا (عقارات أو أراض أو مزارع أو غيرها) أن ينظمها من البداية، وأن يتحلى ببعد النظر، بحيث يقسمها بشكل عادل ومرض بين ورثته، بدل أن يتحول عدم وضوحها إلى فتيل قد يشعل المشاكل حولها بينهم لاحقا.
لجان الحصر
يرى فهد هادي آل عباس، أن إشكاليات الإرث تتجلى أكثر عند اقتسام الأراضي الزراعية التي يكون صك ملكيتها باسم شخص متوفٍ، وقال ((هذه مشكلة يجب النظر إليها بأهمية بالغة، والبحث عن حلول ناجعة لها، لأنها مؤهلة لأن تسبب الخلافات بين الورثة، وهي خلافات قد تتعمق بمرور السنين وازدياد عدد الشركاء في الأرض)).
واقترح تشكيل لجان حصر للأراضي من الإمارة، ولجان تطبيق الصكوك بالمحاكم والجهات الحكومية ذات الصلة، وتسوية الخلافات القائمة عليها، ورفع هذه الأعباء عن وزارة الزراعة والدوائر العدلية، إضافة لمنع تكدس القضايا.
وجهاء وجلسات صلح
يعتقد مانع بن صمعان آل نصيب، وهو من المشتغلين في مسائل الصلح المتعلقة بقضايا توزيع الأراضي، أن الجميع يدرك أن ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية والسكنية في القرى المتشابكة والمتداخلة بحكم تجاورها، وأن كون أغلبها متوارثًا عن الآباء والأجداد يجعل لها قيمة مادية ومعنوية إضافية، وقال ((لذلك لا نستغرب أن نجد الأرض تأتي بعد العِرض والشرف من حيث الأهمية، وغالبًا ما تحدث المنازعات والتناحر بين الأسر والقبائل بشأنها، وعلى الأخص فيما يعرف ويسمى بالنثوق؛ أي الاتساعات في الأودية وجوار الجبال، ناهيك عن الأملاك الجدية، التي تم توارثها من الجد، في القرى، وعند توزيع ما يرثه الأبناء منها يقع كثير من الخصام والمشاجرات، وقد سمعنا وعايشنا قصصًا عدة لخلافات نشبت بهذا الشأن ووصلت إلى حد القتل والإصابات، وليس فقط القطيعة والعداء)).
وأضاف ((كثير من إشكاليات القسمة يمكن حلها بتقديم تنازلات بسيطة لا تضر، وأتمنى للجميع التحلي بالقناعة وأن يبتعدوا عن الأطماع، وأن يغلبوا العقل والحكمة على الجشع)).
درجة القطيعة
يجزم ناصر بن سالم آل عقيل، وهو أيضا ممن اشتغلوا في مسائل الصلح فيما يتعلق بالأراضي وقسمتها، أن من الأسباب التي تؤدي إلى أن يصل الخلاف بين الورثة إلى درجة القطيعة، ضعف الوازع الديني لدى البعض، وتعرض البعض من الورثة للظلم من قبل الورثة الآخرين، وهما أمران يدفعان من يشعر بالظلم لقطع صلته ببقية الورثة الذين يعتقد أنهم ظلموه.
وأضاف ((كثيرًا ما تُسقط وفاة المورث الأقنعة، فينكشف الجميع على حقيقتهم، ويبدأ النزاع والشقاق بين الورثة))،
وأكمل ((أحيانًا يقطع بعضهم الطريق على الخلافات والشقاق ويوفق إلى مخرج مرضٍ، وأحيانًا تدب القطيعة والمنابذة، وهذا أمر محزن)).
وعلى الرغم من أن القطيعة تتصادم في أحيان كثيرة مع الذكريات الجميلة والسعيدة للورثة قبل اقتسامهم إرثهم، إلا أن تغليب العاطفة بما يتيح التسامح عند القسمة لا يكون متوافرًا على الدوام، وبالتالي ينسف الذكريات السعيدة أو يلغي مفعولها.
عواقب نفسية
يشير المعالج النفسي، حسين مسعود زبيد، إلى أن الدراسات النفسية الحديثة ذكرت أن مودة الآباء الذين ينهون اقتسامهم للإرث بشكل مرن وعادل، تمنح أولادهم علاقات نفسية اجتماعية متينة، على أن يُفعّل أهم محور فيها، وهو التعاون المستمر في الأمور المشتركة بينهم، وأن من سلبيات انقطاع التعاون أثناء القسمة بين الأسرة الواحدة تعزيز النزعة الفردانية، ومحاولة تجاوز الروابط الاجتماعية التي يشبهها البعض ـ وبكل أسف ـ بالـ((قيود))!.
وتابع ((على الدوام كان هناك حرص على أن يكون النسيج الاجتماعي متماسكًا، وأهم لبنات هذا النسيج هو العائلة، لكن غياب التسامح وعدم الاستعداد لتقديم بعض التنازلات يقود إلى الخلافات ويفجرها ويضخمها كذلك)).
مبررات للخلافات عند قسمة النخيل
ـ عدم وضوح الأراضي وتداخلها.
ـ وقوع النخيل على الحدود الفاصلة بين أملاك أكثر من شخص.
ـ قيمة النخيل المادية وكذلك المعنوية باعتباره موروثًا عن الأجداد.
ـ غياب التسامح ورفض التنازل.

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