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عام الإبل يعيد القصيم إلى واجهة السوق الأغلى - جريدة الوطن السعودية

1/5/2024 4:29:03 AM
(MENAFN- Al Watan) يتكهن مهتمون بالإبل بأن تشهد أسواق الإبل في منطقة القصيم نشاطا أعلى من المعتاد هذا العام 2024، وذلك بعد التوجيهات العليا التي صدرت بأن يكون 2024 هو عام الإبل.
ونمت أسواق الإبل في القصيم مستفيدة من موقع المنطقة المميز، والذي انعكس نموا في التجارة وصعودا في التنمية، وامتاز منها الجردة، وسوق الإبل في بريدة الذي وُصِف بأنه الأكبر على مستوى العالم على حد زعم الرحالة توتشل عندما زار القصيم.
ويشدد أحمد التويجري، وهو من كبار تجار الإبل في المنطقة بأن سوق الإبل ومنذ نشأته في الماضي دأب على تصدير الإبل إلى خارج المملكة وعلى الأخص إلى بلاد الشام ومصر، ومنها إلى باقي الدول.
وقال ((يعد السوق هو الأكبر في المملكة، حيث يقصده الزبائن من شتى مناطق المملكة بحكم أنه الأعلى مبيعًا وطلبًا وسعرًا كذلك، فهو ذو حجم استثماري قوي جدًا، ولذا عملت أمانة منطقة القصيم على إقامة مدينة الأنعام في مدينة بريدة، كأكبر مدينة للأنعام في المملكة، وذلك بتجهيزات عالية وأداء سلس، كما جاءت التوجيهات بإقامة مهرجان العقيلات سنويا لتؤكد ما له من أهمية اقتصادية، ولتربط الأجيال الحالية بماضي الأجداد من العقيلات الذين دأبوا على المتاجرة بالأبل منذ سنوات بعيدة جدا)).
أنواع عدة
ركز التويجري على أن التوجيه الحكومي بأن يكون 2024 هو عام الإبل يؤكد على أن الإبل جزء أساسي من تراث الوطن، وسيتم دعم الموروث المتعلق بالإبل بإقامة (مهرجانات المزايين) في عدد من المناطق، وبتوفير البنية الأساسية لدعم هذا الموروث، خصوصا أن الإنسان في هذا الوطن ولد وعلى الاهتمام والعناية بالإبل، فاتخذها وسيلة النقل والغذاء والتجارة، وشكلت واحدة من هواياته وجزء من مكوناته.
وقال ((تباع في سوق الإبل عدة أنواع من الإبل، منها ما يستخدم لإنتاج اللحوم ومنها ما ينتج الحليب، ومنها ما يختص بالهواية (المزايين)، ويعرف من الإبل ذات الألوان المختلفة على الأخص المغاتير، وهي الوضح والصفر والشعر والحمر والشقح وهي الأكثر، يليها المجاهيم حيث يباع في اليوم الواحد قرابة 1500 – 2000 رأس، وتصل أسعار بعضها إلى 3 ملايين ريال للرأس الواحد في بعض مهرجانات المنطقة، ما يدل على أن سوق الإبل هنا ذي قوة شرائية عالية)).
مبررات قوة السوق
كشف التويجري أن قوة السوق تعود إلى عدة أسباب، منها موقع السوق الجغرافي، والمراعي الطبيعية، ووجود الأعلاف ورخص ثمنها، والقوة الشرائية، وكثرة هواة الإبل في المنطقة، وهذه أسباب ميزت القصيم وأسهمت في استقطاب ملاك الإبل من خارج المنطقة لشراء الإبل والمزارع الخاصة برعي الإبل، وهذا التميز للسوق لم يأت من فراغ، بل يعود إلى عوامل لوجستية واقتصادية وإدارية، وكذلك توفر الأدوية وتقدم الطب البيطري.
وجهة سياحية
من جانبه، قال المرشد السياحي عبدالعزيز الهديب إن سوق الإبل في بريدة تعد من أهم الوجهات السياحية التي تستقطب السياح الأجانب، خصوصا أنه يعد وفقا للإحصائيات وعدد الإبل التي ترد إلى السوق يوميًا السوق الأكبر في العالم.
وأشار إلى أن يوم السبت يعد أكبر يوم تتجمع فيه الأبل وتباع، وأن الجولة السياحية داخل السوق تبدو ممتعة حيث يتخللها سرد تاريخي وتقديم معلومات عن الإبل تستحوذ على إعجاب السائح الذي تدهشه الإبل وحياتها والإعجاز الذي فيها فحليبها يحارب الفيروسات ولحومها صحية، ناهيك عن القصص الكثيرة التي تروى عنها منذ استخدمها الأجداد وقعوا عليها الصحارى.
وأضاف ((أكد لي أحد السياح أن سوق الأبل هو أجمل ثاني موقع سياحي بعد العلا، فيما قال آخر إن من أهم الأسباب التي جعلته يخطط لزيارة المملكة هو حبه لاكتشاف الجمال، وهو ما يوفره سوق الإبل؛ حيث يمنح السائح فرصة التعرف عن قرب على الإبل وتجريب كيفية حلبها وتذوق حليبها في السوق)).

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