المحكمة العليا الهندية تفصل في قضية ضد Adani Group في قضية Hindenburg

(MENAFN
- AETOSWire) ( BUSINESS WIR )--بتت المحكمة العليا في الهند يوم الأربعاء في دعاوى المصلحة العامة المرفوعة العام الماضي بعد أن نشر بائع على المكشوف تقريرًا يقدم مطالبات خبيثة لا أساس لها ضد Adani Group. رفضت المجموعة التقرير باعتباره مزيجًا ضارًا من المعلومات الخاطئة الانتقائية والادعاءات الفاسدة التي لا أساس لها من الصحة والتي فقدت مصداقيتها.
وتعليقًا على ذلك، قال السيد Gautam Adani، رئيس Adani Group: "لقد سادت الحقيقة. أنا ممتن لأولئك الذين وقفوا إلى جانبنا. ستستمر مساهمتنا المتواضعة في قصة النمو في الهند".
وجهت المحكمة العليا هيئة تنظيم السوق ووكالات التحقيق في البلاد للتحقيق في ما إذا كانت الخسارة التي تكبدها المستثمرون الهنود بسبب سلوك شركة Hindenburg Research وأي كيانات أخرى في اتخاذ مراكز بيع قبل نشر التقرير تنطوي على انتهاك للقانون.
كما تناول الحكم استخدام مقدم الالتماس لتقرير نشره مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) والذي قدم بعض المطالبات بناءً على قضايا مغلقة. لاحظت المحكمة العليا أن الاعتماد الذي وضعه الملتمسون على تقارير الصحف ومنظمات الطرف الثالث مثل OCCRP للتشكيك في التحقيق الذي أجرته هيئة تنظيم أسواق رأس المال في الهند أمر خاطئ ولا يوحي بالثقة.
واصلت Adani Group مسار نموها على الرغم من التطورات خلال العام الماضي. في ديسمبر، أعلنت المجموعة أنها ستستثمر 100 مليار دولار في انتقال الطاقة الخضراء على مدى السنوات العشر المقبلة. حددت خمس من شركات محفظتها هدفًا ليصبح صافي الانبعاثات صفر بحلول عام 2050. أظهرت محفظة شركات Adani أداءً ماليًا قويًا مع زيادة تعزيز الملف الائتماني في النصف الأول من السنة المالية 2024. خلال هذه الفترة، بلغ مستوى محفظة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 43,688 كرور روبية (5.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 47% على أساس سنوي. تجاوز هذا النمو المسار التاريخي لمعدل النمو السنوي المركب لمدة خمس سنوات (CAGR) للمحفظة البالغ 26.3%.
كما تلقت Adani Group تأييدًا مهمًا من حكومة الولايات المتحدة حيث تلقت تمويلًا بقيمة 553 مليون دولار لمحطة ميناء في سريلانكا. يعد التمويل المقدم من شركة .International Development Finance Corp الدولية (DFC) لمحطة الحاويات الغربية في المياه العميقة في كولومبو أكبر استثمار للبنية التحتية للوكالة الحكومية الأمريكية في آسيا، ومن بين أكبر استثماراتها على مستوى العالم. وقال مركز دبي المالي العالمي في بيان إنه سيعزز النمو الاقتصادي لسريلانكا و"تكاملها الاقتصادي الإقليمي، بما في ذلك مع الهند، الشريك الرئيسي لكلا البلدين".
حول محفظة شركات Adani
يقع المقر الرئيسي لمحفظة شركات Adani في أحمد أباد، وهي أكبر وأسرع محفظة من الشركات المتنوعة في الهند مع مصالح في الخدمات اللوجستية (الموانئ البحرية والمطارات والخدمات اللوجستية والشحن والسكك الحديدية) والموارد وتوليد الطاقة وتوزيعها والطاقة المتجددة والغاز والبنية التحتية والزراعة (السلع وزيت الطعام والمنتجات الغذائية والتخزين البارد وصوامع الحبوب) والعقارات والبنية التحتية للنقل العام وتمويل المستهلك والدفاع وغيرها من القطاعات. تدين Adani بنجاحها وموقعها القيادي لفلسفتها الأساسية المتمثلة في "بناء الأمة" و"النمو الخيري" – وهو مبدأ توجيهي للنمو المستدام. تلتزم المجموعة بحماية البيئة وتحسين المجتمعات من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات القائمة على مبادئ الاستدامة والتنوع والقيم المشتركة. يتوفر مزيد من المعلومات على .
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