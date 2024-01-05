المحكمة العليا الهندية تفصل في قضية ضد Adani Group في قضية Hindenburg

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESS WIR )--بتت المحكمة العليا في الهند يوم الأربعاء في دعاوى المصلحة العامة المرفوعة العام الماضي بعد أن نشر بائع على المكشوف تقريرًا يقدم مطالبات خبيثة لا أساس لها ضد Adani Group. رفضت المجموعة التقرير باعتباره مزيجًا ضارًا من المعلومات الخاطئة الانتقائية والادعاءات الفاسدة التي لا أساس لها من الصحة والتي فقدت مصداقيتها.

وتعليقًا على ذلك، قال السيد Gautam Adani، رئيس Adani Group: "لقد سادت الحقيقة. أنا ممتن لأولئك الذين وقفوا إلى جانبنا. ستستمر مساهمتنا المتواضعة في قصة النمو في الهند".

وجهت المحكمة العليا هيئة تنظيم السوق ووكالات التحقيق في البلاد للتحقيق في ما إذا كانت الخسارة التي تكبدها المستثمرون الهنود بسبب سلوك شركة Hindenburg Research وأي كيانات أخرى في اتخاذ مراكز بيع قبل نشر التقرير تنطوي على انتهاك للقانون.

كما تناول الحكم استخدام مقدم الالتماس لتقرير نشره مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) والذي قدم بعض المطالبات بناءً على قضايا مغلقة. لاحظت المحكمة العليا أن الاعتماد الذي وضعه الملتمسون على تقارير الصحف ومنظمات الطرف الثالث مثل OCCRP للتشكيك في التحقيق الذي أجرته هيئة تنظيم أسواق رأس المال في الهند أمر خاطئ ولا يوحي بالثقة.

واصلت Adani Group مسار نموها على الرغم من التطورات خلال العام الماضي. في ديسمبر، أعلنت المجموعة أنها ستستثمر 100 مليار دولار في انتقال الطاقة الخضراء على مدى السنوات العشر المقبلة. حددت خمس من شركات محفظتها هدفًا ليصبح صافي الانبعاثات صفر بحلول عام 2050. أظهرت محفظة شركات Adani أداءً ماليًا قويًا مع زيادة تعزيز الملف الائتماني في النصف الأول من السنة المالية 2024. خلال هذه الفترة، بلغ مستوى محفظة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 43,688 كرور روبية (5.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 47% على أساس سنوي. تجاوز هذا النمو المسار التاريخي لمعدل النمو السنوي المركب لمدة خمس سنوات (CAGR) للمحفظة البالغ 26.3%.

كما تلقت Adani Group تأييدًا مهمًا من حكومة الولايات المتحدة حيث تلقت تمويلًا بقيمة 553 مليون دولار لمحطة ميناء في سريلانكا. يعد التمويل المقدم من شركة .International Development Finance Corp الدولية (DFC) لمحطة الحاويات الغربية في المياه العميقة في كولومبو أكبر استثمار للبنية التحتية للوكالة الحكومية الأمريكية في آسيا، ومن بين أكبر استثماراتها على مستوى العالم. وقال مركز دبي المالي العالمي في بيان إنه سيعزز النمو الاقتصادي لسريلانكا و"تكاملها الاقتصادي الإقليمي، بما في ذلك مع الهند، الشريك الرئيسي لكلا البلدين".

حول محفظة شركات Adani

يقع المقر الرئيسي لمحفظة شركات Adani في أحمد أباد، وهي أكبر وأسرع محفظة من الشركات المتنوعة في الهند مع مصالح في الخدمات اللوجستية (الموانئ البحرية والمطارات والخدمات اللوجستية والشحن والسكك الحديدية) والموارد وتوليد الطاقة وتوزيعها والطاقة المتجددة والغاز والبنية التحتية والزراعة (السلع وزيت الطعام والمنتجات الغذائية والتخزين البارد وصوامع الحبوب) والعقارات والبنية التحتية للنقل العام وتمويل المستهلك والدفاع وغيرها من القطاعات. تدين Adani بنجاحها وموقعها القيادي لفلسفتها الأساسية المتمثلة في "بناء الأمة" و"النمو الخيري" – وهو مبدأ توجيهي للنمو المستدام. تلتزم المجموعة بحماية البيئة وتحسين المجتمعات من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات القائمة على مبادئ الاستدامة والتنوع والقيم المشتركة. يتوفر مزيد من المعلومات على .

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