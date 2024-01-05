Sourcefit تحصل على استثمار استراتيجي من 9 Basil وnextgen Ventures وrocket Equities

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--نفَّذت شركة Sourcefit ، إحدى الشركات الدولية الرائدة في تعهيد العمليات التجارية (BPO) ولها مراكز عمليات في الفلبين وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان وأرمينيا، استثمارًا استراتيجيًا كبيرًا بنجاح، فضلاً عن جذب استثمارات من شركة 9 Basil ، وشركة NextGen Ventures ، وشركة Rocket Equities البارزة. يُشكِّل هذا الإنجاز المالي لحظة حاسمة في مسار نمو Sourcefit.
تعكس جولة الاستثمار الاستراتيجي حجم الثقة القاطع في نموذج أعمال Sourcefit وإمكاناته. كما ساعدت شركة Rocket Equities، بصفتها المستشار المالي والعضو المضطلع بالاستثمار، في هيكلة الصفقة لجميع الأطراف.
أعرب Andy Schachtel، الرئيس التنفيذي لشركة Sourcefit، عن امتنانه لحجم الدعم المُقدَّم، قائلاً: "تدخل Sourcefit مرحلة مثيرة للاهتمام من نمونا ونخطط لاستخدام جولة التمويل الأخيرة لتوسيع خدمات تعهيد العمليات التجارية والتوظيف الحائزة على جوائز على مستوى العالم. سنواصل في ظل امتلاك فريق حيوي يضم أكثر من 1700 موظف، تقديم حلول شاملة لمجموعة متنوعة من العملاء عبر مجموعة واسعة من الصناعات، مما يساعدهم على خفض التكاليف وتحسين النتائج بشكل كبير."
ستواصل شركة Sourcefit بجانب خطط التوسُّع هذه، تطوير منصَّة مشاركة الفريق والرقمنة الخاصة بها والمطعَّمة بالذكاء الاصطناعي. تُشكِّل هذه المنصَّة الأساس التكنولوجي لعمليات Sourcefit، مما يسهِّل من حجم التعاون والإنتاجية السلسة بين الفرق التي تعمل عن بُعد وتوفر إطارًا للتحول الرقمي الكامل لكل من عمليات الشركة وعمليات العملاء. تبرز جولة تمويل ملكية الأسهم هذه طموح الشركة لإعادة تحديد حدود حلول تعهيد العمليات التجارية (BPO) ووضع معايير جديدة في الصناعة.
ومن جانبه صرَّح Kris Panijpan، الشريك الإداري في 9 Basil Group، وهي مجموعة استثمارية خاصة مستقلة تعمل في جنوب شرق آسيا قائلاً: "نحن نهدف إلى الاستفادة من شبكتنا وخبرتنا في مختلف القطاعات وخبرتنا الواسعة في أسواق رأس المال لتحديد فرص النمو الاستثنائية لشركة Sourcefit."
وأشار Jimmy Quach، الرئيس التنفيذي لشركة NextGen Ventures: "تستند شركة Sourcefit على إطار تعهيد العمليات التجارية (BPO) يركز على العملاء ويقدم قيمة استثنائية للعملاء من خلال تمكين التكنولوجيا المتطورة؛ بما في ذلك منصَّة الذكاء الاصطناعي والرقمنة وثقافة أفضل مكان للعمل الحائزة على جوائز لمشاركة الموظفين وإنتاجيتهم العالية. نحن نتطلع إلى العمل مع Andy لتقديم خدمة أفضل لعملاء Sourcefit من خلال المساعدة في تحقيق أهداف التوسُّع الخاصة بشركة Sourcefit وتقديم المشورة بشأن خارطة طريق التكنولوجيا."
وإزاء شروع Sourcefit في هذه المرحلة المثيرة للاهتمام من النمو، تؤكد جولة الاستثمار والشراكات الاستراتيجية على مرونة الشركة وإمكاناتها.
نبذة عن شركة Sourcefit
Sourcefit هي شركة رائدة في مجال تعهيد العمليات التجارية الدولية (BPO) ولديها مراكز عمليات في الفلبين وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان وأرمينيا. وإزاء التركيز على توفير حلول التوظيف المخصَّصة في الدول المختلفة ذات المناطق الزمنية المختلفة والدول القريبة التي تشترك في نفس المنطقة الزمنية، تدعم الشركة حاليًا مجموعة واسعة من العمليات لأكثر من 200 عميل في مختلف الصناعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والمالية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والقانونية والعقارات والاتصالات والإعلان. تتمتع الشركة بسجل حافل يربو عن 14 عامًا وتوظف أكثر من 1700 محترف مفعم بالحيوية ومجتهد.
نبذة عن شركة 9 Basil Group
تُعدُّ 9 Basil Group مجموعة استثمارية خاصة مستقلة تصوب أعمالها نحو منطقة جنوب شرق آسيا. وبما أننا شريك محلي مفضَّل وجهة استثمار تعزز القيمة، عقدنا شراكة استراتيجية مع العديد من العائلات والمؤسسات العريقة في جميع أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا. تعتمد سمعتنا المتميزة على القدرة على تقديم قيمة فورية وملموسة كشريك جدير بالثقة وسري. يمتلك الفريق خلفيات متنوعة، ويستفيد من الخبرات المتراكمة في مختلف القطاعات، ويتمتع بخبرة واسعة في أسواق رأس المال، وفهم عميق لشبكة السوق المحلية.
نبذة عن شركة Nextgen Ventures
Nextgen Ventures هو مكتب عائلة يقع مقره في سنغافورة ويستثمر في شركات عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تُمكِّننا جذورنا الريادية وسجلنا الحافل من عقد شراكة مع المؤسسين وفريق إدارتهم لتوسيع نطاق الأعمال عند نقطة التقاء العلامات التجارية والخدمات والتكنولوجيا، مع إنشاء وتقديم عوائد متميزة لأصحاب المصلحة والشركاء لدينا. نعهد إلى الاستفادة من رأسمالنا البشري والمالي لمساعدة الشركات على بناء أعمال مستدامة وتحقيق إمكاناتها الكاملة.
نبذة عن شركة Rocket Equities
تُعدُّ Rocket Equities شركة استشارات مالية تصوب أعمالها نحو منطقة جنوب شرق آسيا. نحن نعمل مع قادة السوق لزيادة حجم رأس المال عبر أسواق الدين والأسهم، وتمكين توسيع السوق من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، وإنشاء بديل مربح للمؤسسين من خلال الاستفادة من شبكتنا التي تضم أكثر من 300 مستثمر محترف من بينهم مؤسسات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة والشركات وصناديق الثروة السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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