Sourcefit تحصل على استثمار استراتيجي من 9 Basil وnextgen Ventures وrocket Equities

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--نفَّذت شركة Sourcefit ، إحدى الشركات الدولية الرائدة في تعهيد العمليات التجارية (BPO) ولها مراكز عمليات في الفلبين وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان وأرمينيا، استثمارًا استراتيجيًا كبيرًا بنجاح، فضلاً عن جذب استثمارات من شركة 9 Basil ، وشركة NextGen Ventures ، وشركة Rocket Equities البارزة. يُشكِّل هذا الإنجاز المالي لحظة حاسمة في مسار نمو Sourcefit.

تعكس جولة الاستثمار الاستراتيجي حجم الثقة القاطع في نموذج أعمال Sourcefit وإمكاناته. كما ساعدت شركة Rocket Equities، بصفتها المستشار المالي والعضو المضطلع بالاستثمار، في هيكلة الصفقة لجميع الأطراف.

أعرب Andy Schachtel، الرئيس التنفيذي لشركة Sourcefit، عن امتنانه لحجم الدعم المُقدَّم، قائلاً: "تدخل Sourcefit مرحلة مثيرة للاهتمام من نمونا ونخطط لاستخدام جولة التمويل الأخيرة لتوسيع خدمات تعهيد العمليات التجارية والتوظيف الحائزة على جوائز على مستوى العالم. سنواصل في ظل امتلاك فريق حيوي يضم أكثر من 1700 موظف، تقديم حلول شاملة لمجموعة متنوعة من العملاء عبر مجموعة واسعة من الصناعات، مما يساعدهم على خفض التكاليف وتحسين النتائج بشكل كبير."

ستواصل شركة Sourcefit بجانب خطط التوسُّع هذه، تطوير منصَّة مشاركة الفريق والرقمنة الخاصة بها والمطعَّمة بالذكاء الاصطناعي. تُشكِّل هذه المنصَّة الأساس التكنولوجي لعمليات Sourcefit، مما يسهِّل من حجم التعاون والإنتاجية السلسة بين الفرق التي تعمل عن بُعد وتوفر إطارًا للتحول الرقمي الكامل لكل من عمليات الشركة وعمليات العملاء. تبرز جولة تمويل ملكية الأسهم هذه طموح الشركة لإعادة تحديد حدود حلول تعهيد العمليات التجارية (BPO) ووضع معايير جديدة في الصناعة.

ومن جانبه صرَّح Kris Panijpan، الشريك الإداري في 9 Basil Group، وهي مجموعة استثمارية خاصة مستقلة تعمل في جنوب شرق آسيا قائلاً: "نحن نهدف إلى الاستفادة من شبكتنا وخبرتنا في مختلف القطاعات وخبرتنا الواسعة في أسواق رأس المال لتحديد فرص النمو الاستثنائية لشركة Sourcefit."

وأشار Jimmy Quach، الرئيس التنفيذي لشركة NextGen Ventures: "تستند شركة Sourcefit على إطار تعهيد العمليات التجارية (BPO) يركز على العملاء ويقدم قيمة استثنائية للعملاء من خلال تمكين التكنولوجيا المتطورة؛ بما في ذلك منصَّة الذكاء الاصطناعي والرقمنة وثقافة أفضل مكان للعمل الحائزة على جوائز لمشاركة الموظفين وإنتاجيتهم العالية. نحن نتطلع إلى العمل مع Andy لتقديم خدمة أفضل لعملاء Sourcefit من خلال المساعدة في تحقيق أهداف التوسُّع الخاصة بشركة Sourcefit وتقديم المشورة بشأن خارطة طريق التكنولوجيا."

وإزاء شروع Sourcefit في هذه المرحلة المثيرة للاهتمام من النمو، تؤكد جولة الاستثمار والشراكات الاستراتيجية على مرونة الشركة وإمكاناتها.

نبذة عن شركة Sourcefit

Sourcefit هي شركة رائدة في مجال تعهيد العمليات التجارية الدولية (BPO) ولديها مراكز عمليات في الفلبين وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان وأرمينيا. وإزاء التركيز على توفير حلول التوظيف المخصَّصة في الدول المختلفة ذات المناطق الزمنية المختلفة والدول القريبة التي تشترك في نفس المنطقة الزمنية، تدعم الشركة حاليًا مجموعة واسعة من العمليات لأكثر من 200 عميل في مختلف الصناعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والمالية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والقانونية والعقارات والاتصالات والإعلان. تتمتع الشركة بسجل حافل يربو عن 14 عامًا وتوظف أكثر من 1700 محترف مفعم بالحيوية ومجتهد.

نبذة عن شركة 9 Basil Group

تُعدُّ 9 Basil Group مجموعة استثمارية خاصة مستقلة تصوب أعمالها نحو منطقة جنوب شرق آسيا. وبما أننا شريك محلي مفضَّل وجهة استثمار تعزز القيمة، عقدنا شراكة استراتيجية مع العديد من العائلات والمؤسسات العريقة في جميع أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا. تعتمد سمعتنا المتميزة على القدرة على تقديم قيمة فورية وملموسة كشريك جدير بالثقة وسري. يمتلك الفريق خلفيات متنوعة، ويستفيد من الخبرات المتراكمة في مختلف القطاعات، ويتمتع بخبرة واسعة في أسواق رأس المال، وفهم عميق لشبكة السوق المحلية.

نبذة عن شركة Nextgen Ventures

Nextgen Ventures هو مكتب عائلة يقع مقره في سنغافورة ويستثمر في شركات عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تُمكِّننا جذورنا الريادية وسجلنا الحافل من عقد شراكة مع المؤسسين وفريق إدارتهم لتوسيع نطاق الأعمال عند نقطة التقاء العلامات التجارية والخدمات والتكنولوجيا، مع إنشاء وتقديم عوائد متميزة لأصحاب المصلحة والشركاء لدينا. نعهد إلى الاستفادة من رأسمالنا البشري والمالي لمساعدة الشركات على بناء أعمال مستدامة وتحقيق إمكاناتها الكاملة.

نبذة عن شركة Rocket Equities

تُعدُّ Rocket Equities شركة استشارات مالية تصوب أعمالها نحو منطقة جنوب شرق آسيا. نحن نعمل مع قادة السوق لزيادة حجم رأس المال عبر أسواق الدين والأسهم، وتمكين توسيع السوق من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، وإنشاء بديل مربح للمؤسسين من خلال الاستفادة من شبكتنا التي تضم أكثر من 300 مستثمر محترف من بينهم مؤسسات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة والشركات وصناديق الثروة السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.