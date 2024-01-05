استئناف إغلاق أهم نقاط العبور بين أوكرانيا وبولندا

MENAFN - Al-Borsa News) يتواصل اغلاق المعابر الحدودية الأربعة الرئيسية بين بولندا وأوكرانيا الخميس أمام حركة الشاحنات بعد أن استأنف المزارعون البولنديون احتجاجهم.

وقال أحد منظمي الاحتجاج رومان كوندرو“بعد استراحة لفترة عطلة العيد، استأنفنا في الصباح اغلاق مركز ميديكا (جنوب-شرق) بسبب عدم حصولنا على اتفاق مكتوب مع الحكومة”، مضيفا أن الغلق سيستمر حتى 3 من شباط/فبراير.

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وتابع“إذا تم التوقيع على اتفاق مع الحكومة، فسنعلق تحركنا بانتظار تحقيق مطالبنا”.

ويشتكي المزارعون البولنديون من انخفاض الأسعار بسبب واردات الحبوب الأوكرانية ويطالبون بمساعدات وقروض ميسرة.

ويتواصل غلق المعابر الثلاثة الرئيسية الأخرى منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت من قبل سائقي الشاحنات البولنديين احتجاجا على“المنافسة غير العادلة” من سائقي الشاحنات الأوكرانيين وضد قرار تخفيف قيود الدخول على شركات هذا البلد إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال أحد منظمي الاحتجاج رافال ميكلر لوكالة فرانس برس الخميس“نجري مفاوضات مع الحكومة لكن من دون نتيجة في الوقت الحالي”.

ويسمح كل من المزارعين وسائقي الشاحنات بمرور ثلاث شاحنات في الساعة عبر كل معبر، بالإضافة إلى حركة الركاب ونقل المساعدات الإنسانية والعسكرية إلى أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الأربعاء، إنه سيحاول إقناع شركات النقل“بعدم استخدام الاغلاق كوسيلة للدفاع عن مصالحها”، مشددا على أن حكومته“ستبذل كل ما في وسعها” لحماية مصالح” الشركات في هذه المنافسة غير المتكافئة مع أوكرانيا”.

وشدد أيضًا على أن قرار الاغلاق، خاصة في ظل تصاعد القصف الروسي والعمليات العسكرية،“لن يجعل هذه المهمة”، ولا المفاوضات مع كييف، أسهل.





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