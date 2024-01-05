استقرار أسعار الذهب مع ترقب تقرير الوظائف الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عن شهر ديسمبر، فضلاً عن بيانات البطالة، للحصول على مزيد من المعلومات حول الخطوات القادمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير عند 2051.60 دولار للأوقية.
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كما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2044.18 دولار للأوقية، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.49% إلى 23.30 دولار، في حين تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.64% إلى 952.83 دولار للأوقية.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت أمس، انخفاض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة بمقدار 18 ألف طلب إلى 202 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات ارتفاعها إلى 210 آلاف، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي رغم التشديد النقدي.
وتترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في وقت لاحق اليوم، في ظل توقعات إضافة الاقتصاد الأمريكي 170 ألف وظيفة في ديسمبر، مقارنة بإضافة 199وظيفة في الشهر الأسبق.
المصدر:
MENAFN05012024000202011048ID1107687597
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