استقرار أسعار الذهب مع ترقب تقرير الوظائف الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عن شهر ديسمبر، فضلاً عن بيانات البطالة، للحصول على مزيد من المعلومات حول الخطوات القادمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير عند 2051.60 دولار للأوقية.

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كما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2044.18 دولار للأوقية، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.49% إلى 23.30 دولار، في حين تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.64% إلى 952.83 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت أمس، انخفاض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة بمقدار 18 ألف طلب إلى 202 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات ارتفاعها إلى 210 آلاف، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي رغم التشديد النقدي.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في وقت لاحق اليوم، في ظل توقعات إضافة الاقتصاد الأمريكي 170 ألف وظيفة في ديسمبر، مقارنة بإضافة 199وظيفة في الشهر الأسبق.





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