نمو القطاع الخدمي الياباني للشهر السادس عشر على التوالي في ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصل نشاط القطاع الخدمي الياباني نموه للشهر السادس عشر على التوالي في ديسمبر، بفضل انتعاش الطلب، وزيادة ثقة مؤسسات الأعمال في ظل توقعات تعافي ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأظهرت نتائج استطلاع“إس آند بي جلوبال” الشهري التي صدرت الجمعة، ارتفاع مؤشر“أو جيبون بنك” لمديري المشتريات الخدمي إلى 51.5 نقطة في ديسمبر، بعد أن بلغ 50.8 نقطة في نوفمبر، ومقارنة بالقراءة الأولية عند 52 نقطة، لكنه يظل أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
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وأوضح المسح نمو الأعمال الجديدة وخاصة المحلية، ساهم في توسع النشاط الخدمي الياباني خلال الشهر الماضي، بينما بلغت درجة تفاؤل مؤسسات الأعمال في ديسمبر أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر.
وقال“أسامة بهاتي” المحلل الاقتصادي لدى“إس آند بي جلوبال”، إن الشركات اليابانية كانت واثقة من أن نمو الأعمال الجديدة سوف يدعم استمرار زخم نشاط القطاع الخدمي.
المصدر:
MENAFN05012024000202011048ID1107687596
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