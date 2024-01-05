نمو القطاع الخدمي الياباني للشهر السادس عشر على التوالي في ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) واصل نشاط القطاع الخدمي الياباني نموه للشهر السادس عشر على التوالي في ديسمبر، بفضل انتعاش الطلب، وزيادة ثقة مؤسسات الأعمال في ظل توقعات تعافي ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وأظهرت نتائج استطلاع“إس آند بي جلوبال” الشهري التي صدرت الجمعة، ارتفاع مؤشر“أو جيبون بنك” لمديري المشتريات الخدمي إلى 51.5 نقطة في ديسمبر، بعد أن بلغ 50.8 نقطة في نوفمبر، ومقارنة بالقراءة الأولية عند 52 نقطة، لكنه يظل أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

موضوعاتسهم“أبل” يهبط 5% منذ بداية العام والقيمة السوقية تتراجع 160 مليار دولار الحكومة البريطانية تعلن سياستها الزراعية بعد“بريكست” “دابل لاين”: التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في مارس متفائلة

وأوضح المسح نمو الأعمال الجديدة وخاصة المحلية، ساهم في توسع النشاط الخدمي الياباني خلال الشهر الماضي، بينما بلغت درجة تفاؤل مؤسسات الأعمال في ديسمبر أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر.

وقال“أسامة بهاتي” المحلل الاقتصادي لدى“إس آند بي جلوبال”، إن الشركات اليابانية كانت واثقة من أن نمو الأعمال الجديدة سوف يدعم استمرار زخم نشاط القطاع الخدمي.





المصدر: