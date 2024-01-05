Friday, 05 January 2024 01:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نمو القطاع الخدمي الياباني للشهر السادس عشر على التوالي في ديسمبر

1/5/2024 4:24:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصل نشاط القطاع الخدمي الياباني نموه للشهر السادس عشر على التوالي في ديسمبر، بفضل انتعاش الطلب، وزيادة ثقة مؤسسات الأعمال في ظل توقعات تعافي ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وأظهرت نتائج استطلاع“إس آند بي جلوبال” الشهري التي صدرت الجمعة، ارتفاع مؤشر“أو جيبون بنك” لمديري المشتريات الخدمي إلى 51.5 نقطة في ديسمبر، بعد أن بلغ 50.8 نقطة في نوفمبر، ومقارنة بالقراءة الأولية عند 52 نقطة، لكنه يظل أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

موضوعات متعلقة سهم“أبل” يهبط 5% منذ بداية العام والقيمة السوقية تتراجع 160 مليار دولار الحكومة البريطانية تعلن سياستها الزراعية بعد“بريكست” “دابل لاين”: التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في مارس متفائلة

وأوضح المسح نمو الأعمال الجديدة وخاصة المحلية، ساهم في توسع النشاط الخدمي الياباني خلال الشهر الماضي، بينما بلغت درجة تفاؤل مؤسسات الأعمال في ديسمبر أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر.

وقال“أسامة بهاتي” المحلل الاقتصادي لدى“إس آند بي جلوبال”، إن الشركات اليابانية كانت واثقة من أن نمو الأعمال الجديدة سوف يدعم استمرار زخم نشاط القطاع الخدمي.


المصدر:

MENAFN05012024000202011048ID1107687596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث