ارتفاع أسعار النفط عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، مع تقييم المستثمرين آفاق الطلب على النفط في ظل توتر الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وعقب صدور بيانات رسمية أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم مارس بنسبة 0.50% إلى 77.98 دولار للبرميل.

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وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.75% إلى 72.73 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي صدرت أمس، تراجع مخزونات النفط 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 من ديسمبر، مقارنة بالتوقعات عند انخفاض بمقدار 3.3 مليون برميل خلال نفس الفترة.

في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 10.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات المقطرات بنحو 10.1 مليون برميل خلال نفس الفترة.





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