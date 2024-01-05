ارتفاع أسعار النفط عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، مع تقييم المستثمرين آفاق الطلب على النفط في ظل توتر الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وعقب صدور بيانات رسمية أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم مارس بنسبة 0.50% إلى 77.98 دولار للبرميل.
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وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.75% إلى 72.73 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي صدرت أمس، تراجع مخزونات النفط 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 من ديسمبر، مقارنة بالتوقعات عند انخفاض بمقدار 3.3 مليون برميل خلال نفس الفترة.
في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 10.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات المقطرات بنحو 10.1 مليون برميل خلال نفس الفترة.
المصدر:
MENAFN05012024000202011048ID1107687595
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