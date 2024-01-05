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بارتفاع 98%.. تسريحات العمالة في أمريكا تسجل أعلى مستوى سنوي منذ 2020

1/5/2024 4:24:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) خططت الشركات في الولايات المتحدة من بينها“ميتا” و”أمازون” في العام المنصرم لخفض 721.677 ألف وظيفة بارتفاع 98% عن عام 2022، وذلك حسب تقرير جديد صادر عن شركة“تشالنجر جراي أند كريسماس”، مسجلة أكبر إجمالي سنوي من تسريحات العمالة منذ 2020.

وأوضح التقرير أن أكبر عمليات خفض للوظائف التي شهدتها 2023 كانت في الأشهر الستة الأولى من العام.

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وقادت صناعة التكنولوجيا تخفيضات الوظائف خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية 73% إلى 168.032 ألف وظيفة، ليقترب العدد من المستوى القياسي السنوي الذي شهدته الصناعة عام 2001 والبالغ 168.395 ألف وظيفة.

وذكر“آندي تشالنجر” نائب الرئيس لدى شركة“تشالنجر” في التقرير: سيستمر قطاع التكنولوجيا في التأثر بالذكاء الاصطناعي، وعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة تنظيم الموارد والمواهب.


المصدر:

MENAFN05012024000202011048ID1107687594

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