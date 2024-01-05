بارتفاع 98%.. تسريحات العمالة في أمريكا تسجل أعلى مستوى سنوي منذ 2020

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خططت الشركات في الولايات المتحدة من بينها“ميتا” و”أمازون” في العام المنصرم لخفض 721.677 ألف وظيفة بارتفاع 98% عن عام 2022، وذلك حسب تقرير جديد صادر عن شركة“تشالنجر جراي أند كريسماس”، مسجلة أكبر إجمالي سنوي من تسريحات العمالة منذ 2020.
وأوضح التقرير أن أكبر عمليات خفض للوظائف التي شهدتها 2023 كانت في الأشهر الستة الأولى من العام.
موضوعات متعلقة
سهم“أبل” يهبط 5% منذ بداية العام والقيمة السوقية تتراجع 160 مليار دولار الحكومة البريطانية تعلن سياستها الزراعية بعد“بريكست” “دابل لاين”: التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في مارس متفائلة
وقادت صناعة التكنولوجيا تخفيضات الوظائف خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية 73% إلى 168.032 ألف وظيفة، ليقترب العدد من المستوى القياسي السنوي الذي شهدته الصناعة عام 2001 والبالغ 168.395 ألف وظيفة.
وذكر“آندي تشالنجر” نائب الرئيس لدى شركة“تشالنجر” في التقرير: سيستمر قطاع التكنولوجيا في التأثر بالذكاء الاصطناعي، وعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة تنظيم الموارد والمواهب.
المصدر:
MENAFN05012024000202011048ID1107687594
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.