انخفاض الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، بعدما أظهرت بيانات رسمية تسارع وتيرة التضخم في ألمانيا خلال ديسمبر.
وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.58% إلى 474 نقطة في تمام الساعة 11:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، مع انخفاض أسهم قطاع التجزئة 1.3%.
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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.68% إلى 7670 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.65% إلى 16509 نقاط ، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.84% إلى 7388 نقطة.
وتسارعت وتيرة التضخم في ألمانيا إلى 3.8% في ديسمبر على أساس سنوي، ارتفاعاً من 2.3% في قراءة نوفمبر، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي التي صدرت أمس، الأمر الذي قد يوفر مبرراً للبنك المركزي الأوروبي للإبقاء على ارتفاع أسعار الفائدة لفترة مطولة.
ويتوقع المحللون في استطلاع أجرته وكالة“رويترز”، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي إلى 3% في ديسمبر، بعد انخفاضه إلى 2.4% في الشهر الأسبق.
المصدر:
MENAFN05012024000202011048ID1107687593
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