انخفاض الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، بعدما أظهرت بيانات رسمية تسارع وتيرة التضخم في ألمانيا خلال ديسمبر.

وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.58% إلى 474 نقطة في تمام الساعة 11:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، مع انخفاض أسهم قطاع التجزئة 1.3%.

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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.68% إلى 7670 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.65% إلى 16509 نقاط ، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.84% إلى 7388 نقطة.

وتسارعت وتيرة التضخم في ألمانيا إلى 3.8% في ديسمبر على أساس سنوي، ارتفاعاً من 2.3% في قراءة نوفمبر، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي التي صدرت أمس، الأمر الذي قد يوفر مبرراً للبنك المركزي الأوروبي للإبقاء على ارتفاع أسعار الفائدة لفترة مطولة.

ويتوقع المحللون في استطلاع أجرته وكالة“رويترز”، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي إلى 3% في ديسمبر، بعد انخفاضه إلى 2.4% في الشهر الأسبق.





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