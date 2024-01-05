دابل لاين: التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في مارس متفائلة

MENAFN - Al-Borsa News) يرى“جيفري شيرمان” نائب كبير مسؤولي الاستثماري لدى“دابل لاين كابيتال” أن توقعات وول ستريت بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض الفائدة في مارس تعد سابقة لأوانها.

وصرح في مقابلة مع“بلومبرج” الخميس قائلاً: في هذه المرحلة، نرى أن التضخم الأساسي قد تباطأ، ويسير على الطريق الصحيح، لكن السوق تستقرئ هذا بالتأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيعيد الفائدة إلى مستوى أقل بكثير مرة أخرى، ولكن من التفاؤل بعض الشيء الاعتقاد بأن هذا سيحدث قريبًا، وربما في مارس.

موضوعاتسهم“أبل” يهبط 5% منذ بداية العام والقيمة السوقية تتراجع 160 مليار دولار الحكومة البريطانية تعلن سياستها الزراعية بعد“بريكست” انخفاض الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي لم يخرج من الأزمة بعد عندما يتعلق الأمر باحتمالية حدوث ركود، خاصة إذا عاد التضخم إلى الارتفاع، وفي حال استمر الفيدرالي في إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مضيفًا: بينما تنظر إلى هذا العام، فإن المخاطر لا تزال قائمة بالنسبة للركود، وأعتقد أنه في النهاية الأمر سيتعلق بشكل أساسي بكيفية تطور سوق العمل.

كما أشار إلى أن منحنى عائد السندات الأمريكية لا يزال مقلوبًا، وهذا غالبًا ما يسبق الركود.





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