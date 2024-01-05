دابل لاين: التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في مارس متفائلة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى“جيفري شيرمان” نائب كبير مسؤولي الاستثماري لدى“دابل لاين كابيتال” أن توقعات وول ستريت بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض الفائدة في مارس تعد سابقة لأوانها.
وصرح في مقابلة مع“بلومبرج” الخميس قائلاً: في هذه المرحلة، نرى أن التضخم الأساسي قد تباطأ، ويسير على الطريق الصحيح، لكن السوق تستقرئ هذا بالتأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيعيد الفائدة إلى مستوى أقل بكثير مرة أخرى، ولكن من التفاؤل بعض الشيء الاعتقاد بأن هذا سيحدث قريبًا، وربما في مارس.
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وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي لم يخرج من الأزمة بعد عندما يتعلق الأمر باحتمالية حدوث ركود، خاصة إذا عاد التضخم إلى الارتفاع، وفي حال استمر الفيدرالي في إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مضيفًا: بينما تنظر إلى هذا العام، فإن المخاطر لا تزال قائمة بالنسبة للركود، وأعتقد أنه في النهاية الأمر سيتعلق بشكل أساسي بكيفية تطور سوق العمل.
كما أشار إلى أن منحنى عائد السندات الأمريكية لا يزال مقلوبًا، وهذا غالبًا ما يسبق الركود.
المصدر:
MENAFN05012024000202011048ID1107687592
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