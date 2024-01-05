سهم أبل يهبط 5% منذ بداية العام والقيمة السوقية تتراجع 160 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض سهم“أبل” في ختام تعاملات الخميس، ليعمق خسائره منذ بداية العام، وسط مخاوف بشأن مبيعات جوالات“أيفون” وآفاق السهم في المستقبل المنظور.
وأنهى سهم صانعة حواسيب“ماك” التداولات منخفضًا بنسبة 1.25% إلى 181.91 دولار، وبذلك يعمق خسائره منذ بداية العام إلى 5.5% وتفقد الشركة نحو 164 مليار دولار من قيمتها السوقية.
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كما أن هذه الجلسة الرابعة على التوالي من التراجع للسهم (بما في ذلك انخفاضه في الجلسة الأخيرة من 2023)، والتي فقد خلالها مجتمعة نحو 6% من قيمته، وتراجعت القيمة السوقية بمقدار 182 مليار دولار.
وخفض محللو بنك“باركليز” الثلاثاء توصيتهم لسهم الشركة إلى“إنقاص الوزن” من“الوزن المتساوي”، محذرين من ضعف آفاق مبيعات أجهزة“أيفون” و”ماك”.
وعلى خطاهم، خفض محللو“بايبر ساندلر” توصيتهم لسهم الشركة، قائلين إن ضعف الظروف الكلية في الصين ستوثر في الطلب على جوالات“أيفون”، مشيرين إلى أن نمو المبيعات“بلغ ذروته”.
المصدر:
MENAFN05012024000202011048ID1107687591
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