سهم أبل يهبط 5% منذ بداية العام والقيمة السوقية تتراجع 160 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض سهم“أبل” في ختام تعاملات الخميس، ليعمق خسائره منذ بداية العام، وسط مخاوف بشأن مبيعات جوالات“أيفون” وآفاق السهم في المستقبل المنظور.

وأنهى سهم صانعة حواسيب“ماك” التداولات منخفضًا بنسبة 1.25% إلى 181.91 دولار، وبذلك يعمق خسائره منذ بداية العام إلى 5.5% وتفقد الشركة نحو 164 مليار دولار من قيمتها السوقية.

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كما أن هذه الجلسة الرابعة على التوالي من التراجع للسهم (بما في ذلك انخفاضه في الجلسة الأخيرة من 2023)، والتي فقد خلالها مجتمعة نحو 6% من قيمته، وتراجعت القيمة السوقية بمقدار 182 مليار دولار.

وخفض محللو بنك“باركليز” الثلاثاء توصيتهم لسهم الشركة إلى“إنقاص الوزن” من“الوزن المتساوي”، محذرين من ضعف آفاق مبيعات أجهزة“أيفون” و”ماك”.

وعلى خطاهم، خفض محللو“بايبر ساندلر” توصيتهم لسهم الشركة، قائلين إن ضعف الظروف الكلية في الصين ستوثر في الطلب على جوالات“أيفون”، مشيرين إلى أن نمو المبيعات“بلغ ذروته”.





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