الذهب يتجه لأول انخفاض أسبوعي خلال شهر مع تراجع آمال خفض الفائدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN- يتجه الذهب إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي في شهر اليوم الجمعة، إذ تلقى الدولار دعما من انحسار توقعات الخفض المبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين يترقب المستثمرون تقرير توظيف رئيسيا في وقت لاحق اليوم سعيا لمزيد من المؤشرات حول الفائدة.
وبحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2054.10 دولارا للأوقية (الأونصة). وانخفض 0.8 بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2053.00 دولارا للأوقية.
(رويترز)
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