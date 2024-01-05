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الذهب يتجه لأول انخفاض أسبوعي خلال شهر مع تراجع آمال خفض الفائدة

1/5/2024 4:22:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN- يتجه الذهب إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي في شهر اليوم الجمعة، إذ تلقى الدولار دعما من انحسار توقعات الخفض المبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين يترقب المستثمرون تقرير توظيف رئيسيا في وقت لاحق اليوم سعيا لمزيد من المؤشرات حول الفائدة.

وبحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2054.10 دولارا للأوقية (الأونصة). وانخفض 0.8 بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2053.00 دولارا للأوقية.

(رويترز)


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