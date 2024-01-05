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إجراءات الاحتلال تحول دون تمكن المصلين من الوصول للمسجد الأقصى

1/5/2024 4:22:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-
حالت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، دون وصول المصلين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين على أبواب البلدة القديمة من القدس للحيلولة دون تمكن المصلين من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى، للجمعة التاسعة على التوالي.

ونشرت قوات الاحتلال عناصر كبيرة في محيط وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة وعلى الأبواب، ولا تسمح إلا لسكان البلدة القديمة بالدخول.

وتواصل قوات الاحتلال للأسبوع الـ14 على التوالي فرض حصار مشدد على المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس وتمنع المصلين من الدخول إليهما.


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