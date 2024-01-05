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الاحتلال يستولي على جرار زراعي في الأغوار الشمالية

1/5/2024 4:22:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جرار زراعي لأحد المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي للمواطن حسين زهدي دراغمة، أثناء عمله في منطقة "نبع غزال" في الفارسية.


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