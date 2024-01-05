الاحتلال يستولي على جرار زراعي في الأغوار الشمالية

الاحتلال يستولي على جرار زراعي في الأغوار الشمالية
التاريخ
1/5/2024 4:22:04 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جرار زراعي لأحد المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي للمواطن حسين زهدي دراغمة، أثناء عمله في منطقة "نبع غزال" في الفارسية.
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