حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يبقى الجو باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيًا إلى غائم، وباردا في معظم المناطق، وباردا نسبيا في محافظة أريحا والأغوار، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية شرقية،
خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
ويوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيًا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الأحد المقبل، غائمًا جزئيًا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيًا لطيفًا ومعتدلاً في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الاثنين المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
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