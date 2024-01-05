حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يبقى الجو باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيًا إلى غائم، وباردا في معظم المناطق، وباردا نسبيا في محافظة أريحا والأغوار، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية شرقية،

خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيًا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الأحد المقبل، غائمًا جزئيًا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيًا لطيفًا ومعتدلاً في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



