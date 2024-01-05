معماريّان سويسريان: حاولنا تحديث البناء الخشبي ومنحه حياة جديدة

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لقد تم تأكيد هذا الطابع المبتكر للهندسة المعمارية التي صممها الزوجان السويسريان ماريان بوركهالتر وكريستيان سومي من قبل هيئة لا تعتني عادة بمثل هذه المواضيع تمامًا: إنها المحكمة الفدرالية. وكان على القضاة أن يقرروا ما إذا كان من الممكن هدم المنزل الشخصيرابط خارجي الذي يحتوي على ورشة عمل، والذي صممه بوركهالتر وسومي في عام 1986، في لانغناو أم ألبيس (كانتون زيورخ)، أم لا.

كان المهندسان المعماريان يستخدمان في ذلك الوقت بالفعل عناصر خشبية جاهزة. وكانت الواجهة الخارجية المنحنية تذكرنا بالشكل الذي تكون عليه مقدمة القوارب. في ذلك الوقت، كان المنزل يبدو استثنائيًا، من الخارج والداخل.

وهذا أيضاً ما أخذته المحكمة في الاعتبار. ومٌنع الملاّك، الذين تقدموا بالشكوى أمام أعلى محكمة في البلاد، من استبدال المنشأة بمبنى جديد لأسباب تتعلق بالطاقة. واعتبر القضاة أن هذا المنزل يستحق الحماية، باعتباره“يمثل شاهداً رفيع المستوى على التطور المعماري للبناء الخشبيرابط خارجي”.

منزل برونر؛ بوركهالتر وسومي Leonardo Finotti/zVg

اليوم، تبدو المنشآت الخشبية أمرا عاديا لا يثير اهتماماً خاصاً. لكنها كانت ظاهرة نادرة، قبل أربعين عاما . عندما خططت ماريان بوركهالتر لمشروعها الأول في عام 1984، وهو امتداد لمرآب مزدوج في إيغليساو، كانتون زيورخ، كان البناء الخشبي الإبداعي قد فقد رونقه، كما ورد في مقال تعريفي نشرته صحيفة "سونتاغس تسايتونغ" (Sonntagszeitung). وكان النجّارون قد تعوّدوا على هذه التصميمات غير العادية أيضا.

في ذلك الوقت، فقد البناء الخشبي مزاياه وطرافته، وأصبح عاديا، كما أوضح كريستيان سومي في محاضرة في جامعة لوتسيرن في عام 2021رابط خارجي . هذا ما دفع كريستيان سومو وماريان بوركهالتر، شريكة حياته وعمله إلى ابتكار رؤية جديدة: "حاولنا تحديث البناء الخشبي وإضفاء روح عصرية عليه ومنحه قوة معمارية". بما يعني استكشاف الاحتمالات، واختبار الحدود، وحدود المخاطرة للإنشاءات الجديدة.

الزوجان ماريان بوركهالتر وكريستيان سومي zVg

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التقى المهندسان عام 1980 في زيورخ، وأسسا مكتَبهما المشترك في عام 1984، وأصبحا ثنائيين موهوبين، ومنحا منذ منتصف الثمانينيات، المباني الخشبية وجهًا تعبيريًا جديدًا، مما أكسبهما شهرة عالمية. وتقع معظم منشآتهما في سويسرا، لكن سمعتهما تتجاوز الحدود السويسرية.

ويتردد صدى صوتهما في المناقشات الدولية حول الهندسة المعمارية. وتقوم ماريان بوركهالتر وكريستيان سومي بنشر مقالاترابط خارجي ، والمشاركة في مؤتمرات، والقيام بوظيفة المحكمين، وتنظيم المعارضرابط خارجي والمناقشات العامة والمشاركة فيها بانتظام، سواءً في سويسرا أو خارجها؛ كما درّس كلاهما كأساتذة زائرين في الولايات المتحدة وإنجلترا واسكتلندا. وشغل المهندسان كرسيًا مشتركًا في أكاديمية الهندسة المعمارية في مندريسيو، بكانتون تيتشينو ما بين عامي 2008 و2018، .

ما هو إسهام البناء الخشبي؟ وما هي الأطراف المعترضة عليه؟ سعت ماريان بوركهالتر وكريستيان سومي أيضًا إلى اختبار الحدود خارج مهنة البناء، وفي السياق الفني.

في عام 1986، وضمن فعاليات معرض النحت السويسري في بيلرابط خارجي ، وضع الثنائي جداريْن من الألواح الخشبية الكبيرة مثبتة على قضبان فولاذية مترابطة. لقد كانت لعبة تجمع بين قوى الفيزياء والأناقة، وتوازن الاحتمالات التي لا تزال تميز براعاتهما حتى اليوم.

في الاختبار الأول، انهار البناء. ولكن بعد التعديلات الهيكلية، ظلت قائمة في المرة الثانية. وأخبر كريستيان سومي جامعة لوتسيرن للعلوم التطبيقية أن هذا التركيب ساعد في استخلاص الدروس للمشاريع المستقبلية.

تركيب في معرض النحت السويسري في بيل عام 1986. gta ETHZ/zVg

تحوّل الخشب بفضل براعة المهندسيْن المعمارييْن إلى مادة بناء مرنة بشكل متزايد، وسمح بإماكنيات تشييد جديدة. ومعهما، حققت صناعة البنايات الخشبية قفزة كبيرة إلى الأمام. وقالت ماريان سومي خلال تظاهرة نظمها المعهد التقني الفدرالي العالمي بزيورخ (ETH)رابط خارجي في أوائل التسعينيات: ((يمكن استخدام الخشب كألواح، أفقيًا، مثل الخرسانة)). وفي عام 1994، وظف مكتبهما ابتكاراته في بناء ورش الغاباترابط خارجي ، من بين أمور أخرى: نظام نموذجي يحظى بتقدير كبير، ويتألف من مرآب وغرفة إدارية وقاعة مفتوحة للأدوات والأجهزة.

كذلك أصبح اللون المرجاني الأحمر أحد علاماتهما التجارية. ويظهر هذا اللون أيضًا في ملحق فندق "زيورخبرغ"، الذي تم بناؤه في عام 1995، وهو مبنى على شكل قوس يندفع نحو الأرض. ويتكون مرآب السيارات الواقع تحت المساكن من عدة طبقات. ويستخدم اللون الأحمر كذلك كعنصر يضفي هندسة خاصة على البناء من الداخل.

لون يشوّه الأشياء

ليس المقصود من اللون إضفاء جمالية ما، ولكن توجيه الرؤية وهيكلة المساحات. وهو يتعمّد تعديل المواد الخشبية، والتي يصبح في الغالب من غير الممكن التعرّف عليها على هذا النحو. إنه جزء من البناء وليس مجرد مشهد مرئي.

وأوضحت ماريان بوركهالتر في مقابلةرابط خارجي أن اللون يعطي الخشب بعدًا إضافيًا. ((نتخلى عمدا عن إظهارها في جانبها الطبيعي، ونؤكد على ماديتها المحددة)). تمامًا مثل المواد والمساحات، تخلق الألوان أجواء وتمنح المساكن ((الكثافة الحسية)) التي يريدانها.

ورشة عمل بوركهالتر وسومي في رينو بسويسرا عن الغابات، في عام 1994 Heinrich Helfenstein/zVg

ما كان يهمهما هو الطابع المعياري لورش عمل الغابات وليس اللون في حد ذاته. وضع البناء المعياري هذا، الذي يسمح بتجميع أجزاء متطابقة لتشكيل شيء جديد دائمًا، كان مثار إعجابهما منذ البداية. ولعل حلقات العمل الحرجية هي أوضح مثال على الإمكانيات التي يوفرها هذا النوع من التشييد. يمكن دمج العناصر في أماكن مختلفة، اعتمادًا على الظروف المحلية.

ويدعي المهندسان المعماريان بانتظام أنهما يستوحيان من كتابات المهندس المعماري الألماني كونراد فاشسمانرابط خارجي (Konrad Wachsmann ) مبدأ التصميم المعياري. وكان هدف هذا الأخير، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1941، هو إنشاء نوع من لعبة البناء بوحدات خشبية مصنعة ومتعددة الأغراض.

وفي الولايات المتحدة، طور فاشسمان نظامًا من المنازل الخشبية الجاهزة مع مهندس باوهاوس والتر غروبيوس. لم يحقق أي نجاح في ذلك الوقت وظل عمله مجردا ونظريًا في الغالب.

لا يمكن تسييل الخشب وتشكيله مثل الفولاذ أو الخرسانة. ويمكنك قطعه وإعادة تجميعه، ورسمه، واستخدامه كمدعم أو زخرفة، وتخيل إنشاءات وتركيبات جديدة. لكن الخشب يبقى، مادة لا يتطلب استخدامها إتقان المهندسين المعماريين فحسب، بل يتطلب أيضًا تدخّل خبرة الحرفيين.

مشروع "مجمّع" محطة جيسوبل للقطارات بزيورخ. zVg

من خلال التحولات والابتكارات البارعة العديدة التي نفذاها على مدى العقود الماضية، أظهر كريستيان سومي وماريان بوركهالتر الخدمات التي يمكن أن يقدماها في مجال استخدام مادة الخشب، بما في ذلك في المناطق الحضرية. وظهر بناء الخشب لأول مرة في المدينة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذه المادة خفيفة الوزن تفسح المجال تمامًا للتكثيف.

إن ترفيع المباني يسمح بإنشاء مساكن جديدة لا غنى عنها في المدن السويسرية المكتظة بالسكان. كما أصبحت المباني الخشبية ممكنة من خلال تجديد اللوائح السويسرية في مجال الحماية من الحرائق، بعد أن تحسنت الخصائص العازلة للخشب على مر السنين، ما يسمح الآن باستخدامه على نطاق أوسع من ذي قبل.

في مشروع محطة جيسوبل للقطارات في زيورخ، الذي اكتمل في أوائل عام 2013، أظهر مكتب المهندسان المعماريان كيف يمكن تحقيق هذا التكثيف بشكل إبداعي وجذّاب. وأنشأ الثنائي أربعة طوابق خشبية من مبنى السكك الحديدية وأماكن التخزين التي يعود انشاؤها إلى الستينات، والذي كان في الأصل مكوّنا من طابقين فقط.

تعمل إدارة محطة القطارات في الطوابق السفلية، بينما تم إنشاء 24 شقة جديدة في الطوابق العليا. وفي غضون خمسة أسابيع، تم انشاء هيكل البناية باستخدام عناصر جاهزة. كما تم دمج طبقة العزل في الألواح الخشبية بالفعل، مما وفّر مساحة أوسع مما لو تم وضع هذا العزل على جدران خرسانية.

لطالما كانت الإنشاءات الخشبية لماريان بوركهالتر وكريستيان سومي حديثة جدًا من وجهة نظر جمالية. ولكن في سياق المناخ والبيئة اليوم، تظل هذه المادة مفضلة أيضا لديهما. فالخشب مادة خام مستدامة تمتص ثاني أكسيد الكربون، ويمكن إعادة تدويره بسهولة ويمكن إنتاجه محليًا.

في عام 2020، نقل الزوجان ملكية مكتبهما في زيورخ إلى خلفائهما، الذين سيستمرون في إدارته تحت اسم أوكسيد (Oxid). ولا يزال البناء الخشبي المبتكر جزءًا من برنامجهم المعماري.

طريق النجاح

بعد التدريب كمصممة بناء، عملت ماريان بوركهالتر في مكتب في فلورنسا، ثم في نيويورك ولوس أنجلوس، لتدرس بعدها في جامعة برينستون. وبعد العودة إلى زيورخ، كانت مساعدة لكلاوس فوغت وماريو كامبي في المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ. ثم تولت منصب أستاذة زائرة في ( Sci-Arc de LA) والمعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان.

درس كريستيان سومي في المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ، ثم عمل في روما في المعهد الأثري الألماني، ومعهد (GTA) للتاريخ والنظرية في زيورخ وعمل كمساعد لبرونو رايشلين في جنيف. وكان أيضًا مساعدًا لماريو كامبي في المعهد التقني بزيورخ. ثم أصبح أستاذا زائرا في جامعة جنيف وهارفارد وغلاسكو والمعهد التقني الفدرالي بلوزان.

في عام 1984، أسس المهندسان المعماريان مكتب بوركهالتر سومي، الذي نقلاه إلى خلفائهما في عام 2020.

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ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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