اليوم الـ 91 .. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News)استُشهد، فجر اليوم الجمعة وليلة الخميس، عشرات الفلسطينيين ، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وقصف طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ، صباح اليوم، جثماني شهيدين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ارتقيا في قصف طيران الاحتلال لمنازل الفلسطينيين مساء أمس.



ووصل إلى مجمع ناصر الطبي جثامين ثلاثة شهداء و5 جرحى، جراء قصف الاحتلال لمنطقة مواصي القرارة جنوب القطاع.



وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على مناطق جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما دوت أصوات انفجارات جراء القصف في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى.



كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددا من الجرحى من مخيم المغازي وسط القطاع، بالتزامن مع استمرار قصف مدفعية الاحتلال للمخيم وشرق مخيم البريج.



وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار على شواطئ دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على المدينة.

ومساء أمس، استشهد فلسطينيان على الأقل وأصيب آخرون، جراء الغارات المتواصلة التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوب القطاع.



وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الأمل في خان يونس.



كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة القرارة في خان يونس.



وفجّر جيش الاحتلال مربعات سكنية في بلدة خزاعة ومناطق مجاورة شرق خان يونس.



واستشهد شخص على الأقل، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على منطقة الفخاري شرقا، في حين دمر طيران الاحتلال منزلا لعائلة كوارع شرق المدينة، وشن غارات على محيط مستشفى ناصر، ومستشفى الأمل، ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.



وأظهر مقطع فيديو جثامين 14 شهيدا بينهم 9 أطفال، جرى انتشالهم بعد قصف طيران الاحتلال لخيام النازحين في محيط منطقة المواصي الساحلية غرب خان يونس.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو سنجر وسط المدينة.



وفي مخيم المغازي وسط القطاع، قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة أبو هولي، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال قصف منزل مدير مركز إسعاف المحافظة الوسطى أنور أبو هولي في مخيم المغازي، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والإصابات، مشيرةً إلى أن طواقمها استطاعت إخلاء شهيدين وخمس إصابات حتى اللحظة فيما لا يزال عدد من المواطنين تحت الأنقاض.



كما أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة الرصاص صوب نازحين قرب مدخل قرية المصدر وسط القطاع.



وتمكنت طواقم الإنقاذ والإسعاف من انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل استهدفه طيران الاحتلال في مخيم المغازي.



واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر استهداف الاحتلال مركبة أحد المواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات وسط غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق الزوايدة والنصيرات والمغازي والبريج وسط القطاع، ودمر طيران الاحتلال منزلا لعائلة اللوح قرب جسر وادي غزة.



وفي مدينة غزة، أفادت مصادر طبية بوصول جثامين 9 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف طيران الاحتلال لأحياء المدينة، حيث شن غارات على منطقة جحر الديك جنوبا، وقرب ميناء غزة.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ91 إلى أكثر من 22,430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.

