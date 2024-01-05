عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر أمام منزل غالانت

عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر أمام منزل غالانت
التاريخ
1/5/2024 3:13:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة نظمت مظاهرة أمام منزل وزير الدفاع يوآف غالانت للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
يأتي الاحتجاج بعد نحو أسبوع من مظاهرة كبيرة في القدس المحتلة لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.
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