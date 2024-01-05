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عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر أمام منزل غالانت

1/5/2024 3:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة نظمت مظاهرة أمام منزل وزير الدفاع يوآف غالانت للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإعادتهم.


يأتي الاحتجاج بعد نحو أسبوع من مظاهرة كبيرة في القدس المحتلة لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.


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