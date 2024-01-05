ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان الى 92 شخصاً

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب محافظة إيشيكاوا والمناطق المجاورة لها بوسط اليابان إلى 92 شخصا، وهو ما أثار المخاوف من تصاعد الخسائر مع تكثيف جهود البحث والإنقاذ.



وذكرت وكالة الأنباء الوطنية (كيودو) نقلا عن سلطات المحافظة قولها، إنه حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي في البلاد ، تم الإبلاغ عن فقدان إجمالي 242 شخصا في إيشيكاوا.



في أعقاب الزلزال، ما زالت مدينة واجيما الساحلية الأشد تضررا تواجه أكثر من 40 حالة لأشخاص دفنوا وحوصروا تحت الأنقاض. وقد وسعت قوات الدفاع الذاتي اليابانية جهودها بمشاركة ما يقرب من 4600 فرد، وتعاونت مع إدارتي الشرطة والمطافئ لتسريع عملية البحث والتأكد من سلامة هؤلاء المفقودين.



ووقعت سلسلة من الزلازل القوية، قُدرت قوة أكبرها بـ7.6 درجة، يوم الاثنين على عمق ضحل في منطقة نوتو في إيشيكاوا.

