بوريل يتوجه إلى لبنان سعيا لتجنب التصعيد

بوريل يتوجه إلى لبنان سعيا لتجنب التصعيد
التاريخ
1/5/2024 3:13:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الاتحاد الأوروبي أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل سيسافر إلى لبنان لبحث تجنب التصعيد على الحدود مع إسرائيل.
تأتي زيارة بوريل وسط مخاوف من تصاعد المواجهات بين حزب الله وإسرائيل بعد اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
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