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بوريل يتوجه إلى لبنان سعيا لتجنب التصعيد

1/5/2024 3:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأوروبي أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل سيسافر إلى لبنان لبحث تجنب التصعيد على الحدود مع إسرائيل.


تأتي زيارة بوريل وسط مخاوف من تصاعد المواجهات بين حزب الله وإسرائيل بعد اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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