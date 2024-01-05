اختطاف سفينة هندية قبالة سواحل الصومال

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي)، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين عسكريين أن سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية تتجه نحو سفينة مختطفة ترفع علم ليبيريا وعلى متنها طاقم هندي من 15 فردا.
وقالت الوكالة إن السفينة "ليلا نورفولك" اختطفت بالقرب من ساحل الصومال وتلقت البحرية الهندية معلومات عنها مساء أمس الخميس، مضيفة أن البحرية أجرت اتصالا مع طاقم السفينة.
وتراقب البحرية الهندية عن كثب السفينة المختطفة، فيما السفينة الحربية "تشيناي" التابعة للبحرية الهندية تتجه نحو السفينة المختطفة، في محاولة لتدارك الموقف.
رويترز
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