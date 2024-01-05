اختطاف سفينة هندية قبالة سواحل الصومال

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي)، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين عسكريين أن سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية تتجه نحو سفينة مختطفة ترفع علم ليبيريا وعلى متنها طاقم هندي من 15 فردا.

وقالت الوكالة إن السفينة "ليلا نورفولك" اختطفت بالقرب من ساحل الصومال وتلقت البحرية الهندية معلومات عنها مساء أمس الخميس، مضيفة أن البحرية أجرت اتصالا مع طاقم السفينة.

وتراقب البحرية الهندية عن كثب السفينة المختطفة، فيما السفينة الحربية "تشيناي" التابعة للبحرية الهندية تتجه نحو السفينة المختطفة، في محاولة لتدارك الموقف.

رويترز

