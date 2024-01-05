ارتفاع حصيلة زلزال اليابان إلى 92 قتيلاً و242 مفقوداً

MENAFN - Palestine News Network ) طوكيو/PNN- أعلنت السلطات اليابانية، صباح اليوم الجمعة، أنّ حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب وسط الأرخبيل في أول أيام السنة الجديدة ارتفعت إلى 92 قتيلاً و242 مفقوداً.

وكانت حصيلة رسمية مؤقتة سابقة أفادت بمقتل 84 شخصاً وفقدان 180 شخصاً في هذا الزلزال الذي بلغت قوته 7,5 درجات وخلّف دماراً واسعاً وانهيارات أرضية وتسبّب بحريق كبير وأمواج مدّ عال (تسونامي) زاد ارتفاعها عن متر.

ومع كلّ دقيقة تمرّ يتضاءل أكثر الأمل في العثور على مزيد من الناجين.

ومن المرجّح أن ترتفع حصيلة الضحايا أكثر لأنّ مئات المباني دمّرت في الكارثة، بخاصة بسبب حريق ضخم اندلع في مدينة واجيما، في حين لا تزال بعض القرى معزولة.

وزادت الأمطار من تعقيدات عملية البحث التي يقوم بها الآلاف من أفراد قوات الدفاع الذاتي وعناصر الإطفاء والشرطة الذين تقاطروا من جميع أنحاء اليابان.

وفاقمت هذه الظروف من صعوبة إيصال المواد الغذائية والمساعدات إلى المنكوبين.

تقع اليابان على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي واحدة من دول العالم التي تضربها الزلازل بشكل متكرر.



