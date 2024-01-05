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أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب عن أول أسبوع في 2024

1/5/2024 3:12:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب عن أول أسبوع من عام 2024، وسط متابعة آخر التطورات الجيوسياسية والاقتصادية.


ووفق شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.43 بالمئة إلى 77.92 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.64 بالمئة مسجلة 72.65 دولار للبرميل.


ويتجه الخامان إلى إنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع، بعد تعويض تقريبا جميع خسائرهما المسجلة أمس الخميس بعد جلسة متقلبة بفعل زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

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