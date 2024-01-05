الذهب يتراجع مع انحسار توقعات خفض الفائدة الأمريكية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، مع انحسار توقعات الخفض المبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 10:54 صباحاً بتوقيت الإمارات، نزل المعدن الأصفر بنسبة 0.07% أو ما يعادل 1.38 دولار ليصل إلى 2042.13 دولار للأونصة.
وتراجعت عقود الذهب، تسليم فبراير 2024 بنسبة 0.05% أو ما يعادل 1.1 دولار لتصل إلى 2049.15 دولار للأونصة.
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