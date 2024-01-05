الذهب يتراجع مع انحسار توقعات خفض الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، مع انحسار توقعات الخفض المبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:54 صباحاً بتوقيت الإمارات، نزل المعدن الأصفر بنسبة 0.07% أو ما يعادل 1.38 دولار ليصل إلى 2042.13 دولار للأونصة.

وتراجعت عقود الذهب، تسليم فبراير 2024 بنسبة 0.05% أو ما يعادل 1.1 دولار لتصل إلى 2049.15 دولار للأونصة.