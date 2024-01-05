«العالمية القابضة» تُطلق شركة «2بوينت زيرو» القابضة بمحفظة قيمتها 100 مليار درهم

أسَّسَت الشركة العالمية القابضة، التي يقع مقرها في أبوظبي، شركة «2بوينت زيرو» لتشكِّل شركة قابضة من الجيل التالي تضمُّ مجموعة من الشركات الرائدة من مختلف القطاعات. وستُنقَل ملكية تلك الشركات إلى الشركة العالمية القابضة، وتُستكمَل عملية الاستحواذ عليها بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، لتشكِّل شركة «2بوينت زيرو» القابضة بمحفظة أصول تزيد قيمتها على 100 مليار درهم.

وقال سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: «نفخر بالإعلان عن تأسيس شركة 2بوينت زيرو، لتكون شركة قابضة من الجيل التالي تقود التقدُّم في مختلف القطاعات. نتطلَّع إلى المستقبل ونحن واثقون بأنَّ شركة 2بوينت زيرو ستكون ملتزمة بإحداث تأثير عالمي نوعي، فتبنّينا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يؤكِّد التزامنا بتطوير حلول قادرة على إعادة تشكيل قطاعات متعددة، مثل الخدمات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الموارد. رؤيتنا تتخطّى الحدود، وتسعى إلى بناء نظم بيئية مستدامة تُمكِّن المجتمعات، وتعزِّز التميُّز في قطاع التقنية وتحافظ على القوة المالية».

وقال بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تكمن قوة 2بوينت زيرو في تنوُّعها، ورؤيتها المشتركة مع العالمية القابضة، والتزامها الثابت بتحقيق التقدُّم والتطوُّر. منظومتها المتنامية من الشركات الرائدة في قطاعاتها تؤازر بعضها بعضاً وتسهم كلٌّ منها بتقديم قيمة فريدة، وتستمد قوتها من العمل على تحقيق هدف المجموعة المشترك. تملك 2بوينت زيرو الإمكانات الكامنة لإحداث تأثير نوعي على الصعيد العالمي، باستنادها إلى خبراتنا العميقة في قطاعاتها، والعمل على نطاق واسع غير مسبوق».

والشركات التي ستستحوذ عليها العالمية القابضة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية لتصبح جزءاً من شركة «2بوينت زيرو» هي: شيميرا للاستثمار، لونيت، بلتون القابضة، إنترناشيونال ريسورسس هولدينغ، ساجاس إنفيستمنت، وسيتادل تكنولوجيز.