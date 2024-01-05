«التوطين»: 6.2 ملايين مستفيد من «توجيه»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 6 ملايين و200 ألف عامل في القطاع الخاص استفادوا من برنامج توجيه منذ إطلاقه في عام 2018، الذي يتم فيه توعية القوى العاملة في الدولة من خلال برامج تنفذها مراكز توجيه لتعريفهم بتشريعات سوق العمل، بما في ذلك حقوقهم والتزاماتهم القانونية، إضافة إلى معلومات عامة حول الحياة والتقاليد المجتمعية في دولة الإمارات.



وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من مليونين و300 ألف عامل أكملوا متطلبات برنامج توجيه في العام الماضي، منهم 800 ألف موظف زاروا مراكز توجيه المنتشرة على مستوى الدولة، والبالغ عددها 104 مراكز، بينما أنجز أكثر من 500 ألف موظف متطلبات برامج توجيه بأنفسهم عبر برنامج «التوجيه الذاتي».

وأوضحت أن برنامج توجيه أسهم في توعية العاملين في القطاع الخاص بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، وتعريفهم بثقافة وتاريخ دولة الإمارات والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، فضلاً عن التوعية بطرق وقنوات التواصل مع الوزارة لتقديم الاستفسارات والشكاوى العمالية، وهو الأمر الذي يسهم إلى حد كبير في استقرار علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال، وذلك في ضوء إدراك الطرفين حقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض.

وتقدم المراكز برامج تدريبية موجهة للعمال الموجودين في الدولة، حيث يتم إشراكهم في هذه البرامج التي تتضمن أفلاماً توجيهية درامية تعرض داخل قاعات مصممة وفقاً لأحدث النظم المرئية والمسموعة مدبلجة لـ15 لغة، وذلك قبل أن يتم تسليم العمال عقود عملهم، سواء الجديدة أو التي يتم تجديدها، كما يتم التأكد من توقيع العمال على عقود عملهم في مراكز توجيه، وذلك لضمان اطلاعهم على اشتراطات وامتيازات العمل المنصوص عليها في العقود التي يجب أن تتوافق بنودها مع ما يرد في عرض العمل الذي يتلقاه العامل قبل الشروع في إقامة علاقة العمل التعاقدية.

وتركز البرامج التدريبية والتعريفية على توعية العمال بعدد ساعات العمل وفترات الاستراحة وحظر العمل وقت الظهيرة والعطلات الرسمية والإجازات بأنواعها، وأهمية التسجيل في نظام حماية الأجور ونظام التعطل عن العمل، الذي تم تطبيقه مؤخراً، ونظام مكافأة الخدمة الاختياري، إلى جانب أهمية اتباع إجراءات الصحة والسلامة في موقع العمل والخطوات المتبعة عند حدوث إصابات العمل، إضافة إلى تعريف العامل بالتزاماته تجاه صاحب العمل وتأدية الواجبات التي تنص عليها الوظيفة بحسب العقد الموقع بين الطرفين، إلى جانب تعريفه بالتزامات صاحب العمل تجاه العامل من حيث توفير بيئة العمل المناسبة التي تحافظ على صحة العامل وسلامته.

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