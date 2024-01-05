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«طرق دبي»: 20 درهماً الحد الأدنى لتعبئة بطاقات نول ابتداءً من 15 يناير

1/5/2024 2:35:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تطبيق الحد الأدنى لتعبئة بطاقات نول (20 درهم) في مكاتب بيع التذاكر ابتداءً من 15 يناير 2024.

ويمكن لمستخدمي المواصلات العامة تعبئة بطاقة نول عبر 4 طرق ذكية تتضمن الموقع الالكتروني للهيئة والتطبيق الذكي RTA، ونول باي، وتطبيق Nol Pay وتطبيق سهيل.

ويذكر أنه يمكن استخدام بطاقة نول في التنقل في كل وسائل الموصلات العامة بدبي والتي منها ترام دبي الذي يصل بالركاب الى أبرز وجهات دبي الترفيهية مثل نخلة جميرا، ومنطقة أبراج شاطئ جميرا وعدد من شواطئ الإمارة، كما يتصل مع المترو عبر محطتي شوبا العقارية (R36) ومركز دبي للسلع المتعددة (R37).

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