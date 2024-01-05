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20 مصاباً بعد اصطدام قطار أنفاق بآخر في نيويورك

1/5/2024 2:35:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خرج قطار أنفاق في مدينة نيويورك عن مساره يوم الخميس بعد اصطدامه بقطار آخر كان يسير بسرعة منخفضة، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح طفيفة وتسبب في تعطيل الخدمة بشكل كبير في جميع أنحاء مانهاتن خلال ساعة الذروة بعد الظهر، حسبما ذكرت السلطات.

في حوالي الساعة 3 مساء وعلى الجانب الغربي الشمالي لمنهاتن، اصطدم قطار رقم 1 كان يحمل حوالي 300 راكب بقطار تابع لهيئة النقل الحضري خارج الخدمة وكان على متنه أربعة عمال بالقرب من محطة شارع 96، حسبما قالت الشرطة ومسؤولو النقل في مكان الحادث. يحدث "الانحراف" عندما تخرج عجلة واحدة على الأقل من القطار عن المسار.

أظهرت الصور التي نشرها مسؤولو إدارة الطوارئ بالمدينة على وسائل التواصل الاجتماعي، خروج قطار الركاب جزئيا عن القضبان في منطقة بها آلية تبديل المسار. وقال المسؤولون إنه لا توجد علامات فورية على فشل المعدات، ويتحقق المحققون مما إذا كان هناك خطأ بشري.

قالت إيفلين أغيلار، 19 عاما، التي كانت في طريقها إلى منزلها في بروكلين، لصحيفة نيويورك ديلي نيوز: "لقد كان الأمر مخيفا حقا. تطايرت أمتعة الناس عبر القطار. اصطدم رأسي بنافذة الباب ثم بالعمود."

قال ريتشارد ديفي، رئيس هيئة النقل الحضري الأمريكي، إن القطار المتوقف عن الخدمة كان عالقا لأن شخصا ما قام بسحب عدد من أسلاك التوقف في حالات الطوارئ وكان العمال على متنه لإعادة ضبط أسلاك الفرامل.

وصرح ديفي في مؤتمر صحفي: "لحسن الحظ لم تكن هناك إصابات خطيرة. من الواضح أنه لا ينبغي أن يصطدم قطاران ببعضهما البعض. سنصل إلى جوهر الحقيقة."

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