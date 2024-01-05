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إصابتان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة

1/5/2024 2:21:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أصيب، فجر اليوم الجمعة، مواطنان على الأقل بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأكد مصادر محلية أن مواطنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الحي، والتي اقتحمت المخيم بعدة آليات ترافقها جرافة (D9)، وأن موجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل في المخيم، وفتشوها وخربوا في محتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعمدت تدمير البنية التحتية في شارع المدارس وفي عدة حارات بالمخيم.

وأكد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على مركبات الإسعاف ومنعت طواقمها من الوصول للمصابين في المخيم.

يتبع....


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