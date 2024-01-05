الحرب على غزة تدخل يومها الــــ91... المجازر تتواصل مخلفة المزيد من الشهداء والجرحى والدمار

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- مع دخول اليوم الـ91 للحرب على قطاع غزة، وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى أكثر من 22,438 شهيدا، بينهم 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.



استشهد مواطنان على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، جراء الغارات المتواصلة التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء في المدينة منذ الصباح إلى 32 شهيدا.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الأمل في خان يونس، بالتزامن مع تواصل قصف مدفعية الاحتلال على مناطق وسط المدينة.

كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة القرارة في خان يونس.

وفجّر جيش الاحتلال مربعات سكنية في بلدة خزاعة ومناطق مجاورة شرق خان يونس.

وفي وقت سابق، استشهد مواطن على الأقل، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما استشهد مواطنان في قصف إسرائيلي على منطقة الفخاري شرقا، في حين دمر طيران الاحتلال منزلا لعائلة كوارع شرق المدينة، وشن غارات على محيط مستشفى ناصر، ومستشفى الأمل، ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأظهر مقطع فيديو جثامين 14 شهيدا بينهم 9 أطفال، جرى انتشالهم بعد قصف طيران الاحتلال لخيام النازحين في محيط منطقة المواصي الساحلية غرب خان يونس.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو سنجر وسط المدينة.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة أبو هولي، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال قصف منزل مدير مركز إسعاف المحافظة الوسطى أنور أبو هولي في مخيم المغازي، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والإصابات، مشيرةً إلى أن طواقمها استطاعت إخلاء شهيدين وخمس إصابات حتى اللحظة فيما لا يزال عدد من المواطنين تحت الأنقاض.

كما أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة الرصاص صوب نازحين قرب مدخل قرية المصدر وسط القطاع.

وتمكنت طواقم الإنقاذ والإسعاف من انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل استهدفه طيران الاحتلال في مخيم المغازي.

وكان 5 مواطنين، استشهدوا في وقت سابق، وأصيب عدد آخر، إثر استهداف الاحتلال مركبة أحد المواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات وسط غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق الزوايدة والنصيرات والمغازي والبريج وسط القطاع، ودمر طيران الاحتلال منزلا لعائلة اللوح قرب جسر وادي غزة.

وفي مدينة غزة، أفادت مصادر طبية بوصول جثامين 9 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف طيران الاحتلال لأحياء المدينة، حيث شن غارات على منطقة جحر الديك جنوبا، وقرب ميناء غزة، لترتفع حصيلة الشهداء الذين جرى انتشالهم في المدينة منذ صباح اليوم إلى 39 شهيدا.

وفي السياق، صرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن الوقت ينفد أمام أطفال غزة، الذين يحتاجون إلى وقف إنساني لإطلاق النار فورا، في حين أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أنه لا أحد ولا مكان آمنا في القطاع.

ومن جهته، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وحدة 669 للإنقاذ أجلتْ أكثر من 1000 جريح أُصيبوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، وسط خلاف جديد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، حسب القناة 12 الإسرائيلية.