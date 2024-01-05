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فريق إسرائيلي للتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر

1/5/2024 2:21:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- بدأ فريق متخصص من الجيش الإسرائيلي، الخميس، تحقيقاً في الإخفاقات التي صاحبت العملية العسكرية الكبيرة التي نفذتها حركة حماس ضد مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واندلعت على إثرها الحرب المستمرة في القطاع منذ ثلاثة أشهر.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه "تم بالفعل تشكيل فريق تحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم السابع من أكتوبر"، مشيرة إلى لجنة تضم رئيس الأركان الأسبق شاؤول موفاز، ورئيس الأركان الأسبق زائيفي باركاش، وقائد القيادة الجنوبية السابق سامي ترجمان، وأنه سيترأس يوآف هار إيفين الفريق القانوني.

ونقلت القناة عن موفاز قوله في وقت سابق: "كان لدينا نقص في المعلومات، سواء على المستوى السياسي ممثلاً بالحكومة، أو على مستوى الجيش والاستخبارات والاستعداد، وكانت هناك وجهة نظر سائدة هنا مفادها بأن "حماس أقوى" أفضل لنا في مواجهة سلطة فلسطينية أضعف".

كما أكد موفاز أن على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى، مضيفاً: "ليست هناك ثقة فيه ولا في حكومته، وأعتقد أنه في اليوم الذي تنتهي فيه هذه الحرب، لن يتمكن نتنياهو من البقاء رئيساً للوزراء، لا هو ولا حكومته".

وأسفر الهجوم المباغت الذي شنته حماس عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي خلال ساعات، من بينهم مئات الجنود الإسرائيليين، واحتاج الجيش الإسرائيلي لعدة أيام قبل إعادة السيطرة بشكل كامل على جميع مرافق المستوطنات والبلدات المحاذية لغزة التي اقتحمها مقاتلو حماس.


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