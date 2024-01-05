سجال صاخب بين وزراء وهليفي في الكابينيت: لدينا غضب شديد على الجيش

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- انفض اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، قبيل فجر اليوم الجمعة، في أعقاب سجال حاد بين الوزراء بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وميري ريغف ودافيد أمسالم وبين رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، على خلفية قرار هليفي تشكيل فريق تحقيق في مجرى الحرب على غزة والإخفاق الأمني الذي سمح بشن حركة حماس هجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

انبرى وزير الجيش يوآف غالانت، ووزراء كتلة "المعسكر الوطني" يدافعون عن هليفي. ودام اجتماع الكابينيت قرابة ثلاث ساعات ونصف الساعة، تخللها سجال صاخب، وفي نهايته نهض رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأعلن عن فض الاجتماع، قائلا إنه "سنواصل في وقت لاحق". وكان من المقرر أن يناقش الكابينيت موضوع "اليوم التالي" للحرب، وهو الموضوع الذي يرفض نتنياهو إجراء أي مداولات حوله.

وقال أمسالم لهليفي خلال الاجتماع إنه "أريد أفهم، بدلا من أن تحاربوا، هذا ما تفعلونه؟ الانشغال بتحقيقات؟". ورد الوزير حيلي تروبير من "المعسكر الوطني" على أقوال أمسالم، أنه "ليس واضحا لماذا تصرخ، رئيس هيئة الأركان أوضح الموضوع".

بدوره قال سموتريتش إنه "لدي غضب شديد على الجيش، وأنا صامت وأنتظر نهاية الحرب". وردت الوزيرة يفعات شاشا – بيطون: "أنت غاضب على الجيش وليس على المستوى السياسي؟". وأجاب سموتريتش: "يجب أن يُملي المستوى السياسي منذ الآن السياسة للجيش".

واستمر السجال بينهما إلى حين تدخل غالانت، قائلا "أنتم تجلسون هنا في ذرة حرب مقابل ضباط يديرون حرب، وبهذا تنشغلون؟". ورد عليه بن غفير قائلا: "أنتم تحضرون الأشخاص الذين أيدوا خطة الانفصال (عن غزة في العام 2005) من أجل التحقيق بالإخفاق".

وقال هليفي حول لجنة التحقيق إن "هذا تقصي حقائق مهني، ليس حول السياسة وإنما كيف عمل الجيش الإسرائيلي. وهذا أشبه بعدم إعطائكم جدولي الزمني للغد. وإذا كان يتبغي أن أجري تحقيقا عملياتيا، فإني لست مضطرا إلى الحصول على مصادقة".

وأضاف هليفي أنه "حدث هنا أمر يتعين على الجيش أن يستخلص دروسا منه. فإذا وقع غدا حادث في منطقة أخرى، نريد أن تفهم ما الذي فشل في سلسلة القيادة. وأنا لا أجري التحقيق مع استنتاجات قومية، وإنما هذا تحقيق للجيش".

وتابع هليفي أن "هذا تحقيق عملياتي سينعكس على القتال في الشمال"، ضد حزب الله. وقال غالانت مخاطبا ريغف: "ميري، أنا لا أعمل عندك، دعيه يتحدث. رئيس هيئة الأركان يريد أن يكون جاهز لحرب في الشمال".

سموتريتش: "لا يمكن أن يجري الجيش تحقيقا بعد أن انهار تصور استمر 20 عاما". وقاطعه تروبير: "هذه تحقيقات من أجل استخلاص دروس". وردت ريعف: "لدينا غضب شديد ونحن نضبط أنفسنا". وطالب غالانت "لا تهاجموا الجيش". وعندها نهض نتنياهو وقال: "ينبغي التوقف، سنستمر في مرة أخرى".

وعقب رئيس المعارضة، يائير لبيد، على السجال في الكابينيت وكتب في حسابه في منصة "إكس"، أن "هذا إثبات آخر على أن هذا الكابينيت خطير. ودولة إسرائيل ملزمة بتغيير الحكومة ورئيسها. وهؤلاء الأشخاص لا يستحقون تضحية وبطولة مقاتلي الجيش الإسرائيلي".



