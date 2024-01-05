الأرصاد : زخات مطرية واجواء مائلة للبرودة اليوم الجمعة

MENAFN - Al Wakeel News)قالت الارصاد الجوية ان الاجواء تكون اليوم الجمعة باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة .

واشارت ان هنالك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة محدودة في اجزاء من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وليلا تكون الاجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت الارصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و بعض مناطق البادية و السهول و خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

