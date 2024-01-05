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أسعار الذهب عالمياً تتجه لأول انخفاض أسبوعي خلال شهر

1/5/2024 2:20:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال شهر، مع تسجيل مؤشر الدولار لأفضل أداء منذ تموز 2023.


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2054.10 دولار للأوقية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وانخفض الذهب 0.8 بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية.


وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2053.00 دولار للأوقية.


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