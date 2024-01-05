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مصابون في قصف الاحتلال على مخيم المغازي

1/5/2024 2:20:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتشل عدد من المصابين من مخيم المغازي وسط قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي لليوم الـ 91 على التوالي .

هذا وكثفت الزوارق الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة القصف على شواطئ وسط قطاع غزة.

ويتعرض وسط القطاع لقصف مكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى للتوغل في بعض المناطق على غرار مخيمي البريج والمغازي، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة.


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