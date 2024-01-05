مصابون في قصف الاحتلال على مخيم المغازي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انتشل عدد من المصابين من مخيم المغازي وسط قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي لليوم الـ 91 على التوالي .
هذا وكثفت الزوارق الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة القصف على شواطئ وسط قطاع غزة.
ويتعرض وسط القطاع لقصف مكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى للتوغل في بعض المناطق على غرار مخيمي البريج والمغازي، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة.
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