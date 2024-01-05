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بالفيديو : لحظة استشهاد الشاب أسيد الريماوي واصابة رفاقه في رام الله فجر اليوم

1/5/2024 2:20:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد، فجر اليوم الجمعة، فتى وأصيب 7 فلسطينيين على الأقل بالرصاص الحي، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، في كمين نصبه جنود الاحتلال للشبان

حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الشهيد أُسيد الريماوي وشبان آخرين حاولوا إسعافه في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.


والفيديو التالي يوثق عملية الاغتيال هذه:


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