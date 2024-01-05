شرطة دبي تحذر من رسائل احتيالية تطلب دفع قيمة المخالفات

(MENAFN
- Al-Bayan)
حثت شرطة دبي أفراد المجتمع على ضرورة توخي الحذر من الرسائل الإلكترونية أو المنشورات التي تزعم أنها صادرة من القيادة العامة لشرطة دبي، وتطلب دفع قيمة مخالفات، وتتضمن روابط مواقع إلكترونية احتيالية.
ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات، وعدم التجاوب أو الضغط على رابط تتضمنه الرسالة، والإبلاغ عبر منصة "ECrime"، أو التواصل مع شرطة دبي مباشرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، أو الاتصال بمركز الاتصال 901.
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