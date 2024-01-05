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شرطة دبي تحذر من رسائل احتيالية تطلب دفع قيمة المخالفات

1/5/2024 1:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حثت شرطة دبي أفراد المجتمع على ضرورة توخي الحذر من الرسائل الإلكترونية أو المنشورات التي تزعم أنها صادرة من القيادة العامة لشرطة دبي، وتطلب دفع قيمة مخالفات، وتتضمن روابط مواقع إلكترونية احتيالية.

ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات، وعدم التجاوب أو الضغط على رابط تتضمنه الرسالة، والإبلاغ عبر منصة "ECrime"، أو التواصل مع شرطة دبي مباشرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، أو الاتصال بمركز الاتصال 901.

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