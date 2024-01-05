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«المعاشات» تعلن عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2024

1/5/2024 1:00:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2024، وقالت بأن المعاشات ستصرف في اليوم الـ (27) من كل شهر، يستثنى من ذلك كلا من شهر يناير وأبريل ويوليو والتي ستصرف معاشاتهم يوم السادس والعشرين، فيما ستصرف معاشات شهر أكتوبر يوم الخامس والعشرين من الشهر.

وقالت الهيئة يأتي الإعلان المبكر عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية بهدف دعم الفئات المستفيدة منه في التخطيط الاستباقي المالي للعام الجديد 2024 أو التخطيط لغيرها من الأمور التي تعينهم على تدبر شؤون حياتهم بشكل مخطط ومدروس، مشيرة إلى أن أي تحديث على هذه المواعيد خلال العام سيتم الإعلان عنه من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

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