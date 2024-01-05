«المعاشات» تعلن عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2024، وقالت بأن المعاشات ستصرف في اليوم الـ (27) من كل شهر، يستثنى من ذلك كلا من شهر يناير وأبريل ويوليو والتي ستصرف معاشاتهم يوم السادس والعشرين، فيما ستصرف معاشات شهر أكتوبر يوم الخامس والعشرين من الشهر.
وقالت الهيئة يأتي الإعلان المبكر عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية بهدف دعم الفئات المستفيدة منه في التخطيط الاستباقي المالي للعام الجديد 2024 أو التخطيط لغيرها من الأمور التي تعينهم على تدبر شؤون حياتهم بشكل مخطط ومدروس، مشيرة إلى أن أي تحديث على هذه المواعيد خلال العام سيتم الإعلان عنه من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.
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