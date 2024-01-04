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حمود القعمر نهنئ د محمد الصباح برئاسة الوزراء ونطالب بالدعم والتكاتف الوطني للحفاظ على الكويت

1/4/2024 11:46:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ عضو مجلس الأمة السابق د.حمود القعمر الشيخ د.محمد الصباح بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة والحصول على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مشيرا إلى أن الخلفية السياسية للشيخ د.محمد الصباح من شأنها أن تحمل طموحات وتطلعات المواطنين إلى ما نصبو إليه جميعا.
ووجه القعمر دعواته إلى الله تعالى من الأراضي المقدسة، حيث يؤدي مناسك العمرة، لرئيس الحكومة بالتوفيق والسداد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الذي يؤسس حاليا لمستقبل مشرق لوطننا الحبيب الكويت في جميع المجالات التنموية.
ودعا إلى ضرورة مساندة ودعم رئيس الوزراء في خطواته المقبلة على المستويين السياسي والاقتصادي والالتفاف حول كل ما فيه مصلحة الكويت، واعتبار خطاب صاحب السمو نبراسا ودليلا استرشاديا للمرحلة المقبلة، لاسيما في ظل أوضاع إقليمية تحتاج منا هذا التكاتف والتلاحم الوطني للحفاظ على الكويت بلد الخير والعطاء.

MENAFN04012024000130011022ID1107687165

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