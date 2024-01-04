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مجلس إدارة نقابة العاملين في الأوقاف هنأوا رئيس الوزراء نتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل والتقدم والازدهار

1/4/2024 11:46:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بندر النصافي رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح لنيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وصدور الأمر الأميري بتكليفه رئيسا لمجلس الوزراء.
وقال النصافي، في تصريح صحافي ان اختيار الشيخ د.محمد الصباح جاء متوافقا مع الرغبة الشعبية التي كانت دوما محل اهتمام من القيادة السياسية التي لها منا السمع والطاعة فيما تراه لمصلحة الوطن والمواطنين.
وأضاف النصافي ان جميع منتسبي نقابة العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتطلعون الى مرحلة جديدة من العمل والتقدم والازدهار التي يأملون الانتقال اليها خلال المرحلة القادمة والتي ستتجسد باختيار الشيخ د.محمد الصباح لأعضاء حكومته من الرجال الاكفاء الذين سيكونون بعد توفيق الله عز وجل قادرين على دفع عجلة التنمية والبناء.

MENAFN04012024000130011022ID1107687164

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