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الكويت نرفض إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

1/4/2024 11:46:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن استنكار الكويت ورفضها القاطع لتصريحات مسؤولين في سلطة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وحذرت الوزارة في بيان لها مجددا من نوايا سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي باتت جلية للعيان ولا تدع مجالا للشك بالخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بشكل خاص والشعب الفلسطيني الشقيق بشكل عام من وطنهم، مؤكدة أن تلك التصريحات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك إرادة المجتمع الدولي.
وأكدت موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للهجومين اللذين وقعا في محافظة كرمان جنوبي شرق الجمهورية الإسلامية الإيرانية وراح ضحيتهما العشرات من الأبرياء.
وعبرت الوزارة في بيان لها عن خالص تعازي ومواساة الكويت للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

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