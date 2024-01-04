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الخارجية تدعو المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحذر أو المغادرة

1/4/2024 11:46:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، إلى توخي الحيطة والحذر أو المغادرة الطوعية تفاديا لأي تصعيد عسكري في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتداعياته. وحثت «الخارجية» في بيان لها المواطنين على الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات اللبنانية في حال حدوث أي طارئ، داعية إلى التواصل مع سفارتنا في بيروت في حال طلب المساعدة على الرقم التالي: (0096171171441).

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