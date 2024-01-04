الخارجية تدعو المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحذر أو المغادرة

الخارجية تدعو المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحذر أو المغادرة
التاريخ
1/4/2024 11:46:03 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) دعت وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، إلى توخي الحيطة والحذر أو المغادرة الطوعية تفاديا لأي تصعيد عسكري في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتداعياته. وحثت «الخارجية» في بيان لها المواطنين على الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات اللبنانية في حال حدوث أي طارئ، داعية إلى التواصل مع سفارتنا في بيروت في حال طلب المساعدة على الرقم التالي: (0096171171441).
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