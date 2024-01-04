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التأمينات صرف فروقات الزيادة للمتقاعدين بأثر رجعي من 3 ديسمبر ابتداء من الأسبوع المقبل

1/4/2024 11:46:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها تعمل بكامل طاقتها لتعديل الأنظمة الآلية بما يتماشى مع الزيادة المقررة وفقا للقانون رقم 121 لسنة 2023 بشأن الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بما يضمن صحة الصرف للفئات المستحقة.
وذكرت المؤسسة أن الصرف سيكون بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون في 3/12/2023، على أن تصرف فروقات الزيادة للفئات المستفيدة من القانون ابتداء من الأسبوع المقبل.

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