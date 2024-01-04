التأمينات صرف فروقات الزيادة للمتقاعدين بأثر رجعي من 3 ديسمبر ابتداء من الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها تعمل بكامل طاقتها لتعديل الأنظمة الآلية بما يتماشى مع الزيادة المقررة وفقا للقانون رقم 121 لسنة 2023 بشأن الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بما يضمن صحة الصرف للفئات المستحقة.
وذكرت المؤسسة أن الصرف سيكون بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون في 3/12/2023، على أن تصرف فروقات الزيادة للفئات المستفيدة من القانون ابتداء من الأسبوع المقبل.
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