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مهدي إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية إداريا تشكل أحد المفاتيح الأساسية للتنمية

1/4/2024 11:46:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
واصل مجلس امناء المعهد العربي للتخطيط اجتماعاته لليوم الثاني والذي خصص لبحث صناع القرار.
وأكد مدير عام المعهد د. عبدالله الشامي في تصريح صحافي ان اليوم الثاني مخصص لاجتماع صناع القرار الذي سيناقش تحديات التنمية في الدول العربية، مشيرا الى ان الدول العربية تمتلك المقومات، ولكنها تحتاج لمبدأ التكامل الذي انطلق، والاجتماعات ستضع الاسس الاساسية للقواعد العامة لمواجهة التحديات، ونأمل ان يخرج بتوصيات جيدة تعمم على كافة الدول العربية.
بدوره، بيّن امين عام المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ممثل الكويت في اجتماع صناع القرار ان اجتماع صناع القرار يتطرق لمناقشة موضوعين اساسيين هما اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام اداريا الذي يشكل احد المفاتيح الاساسية للتنمية، بالاضافة الى موضوع التغير المناخي الذي اجمع العالم على الالتزام بالحد من انبعاثات الغازات الدافئة.
واشار مهدي الى ان موضوع التغير المناخي خرج من الدراسات وبدأ الحديث عن الاثار السلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في الدول العربية، وهذا يأتي ضمن توجه مجلس الامناء بأهمية هذين الموضوعين على التنمية المستدامة.
من جانبه، اكد كبير الاقتصاديين لدى المعهد العربي للتخطيط د الجزائري بلقاسم العباس ان إصلاح المؤسسات الحكومية ورفع درجة شفافيتها هي اكبر ضمانة لبناء اقتصاد عربي مستدام، مشددا على انه بدون إصلاحات لن تتحقق التنمية في البلدان العربية.
وقال العباس في الندوة التي حملت عنوان «التنمية العربية وضرورات الاصلاح المؤسسي» ان الفجوة كبيرة جدا بين فاعلية المؤسسات الحكومية في الدول النامية لاسيما العربية ومثيلاتها في الدول الصناعية المتطورة، مؤكدا ان التنمية الاقتصادية ومرونة الأسواق لا تتحقق اذا لم يتم اصلاح تلك المؤسسات التي تعاني من الترهل الاداري وغياب الرؤية.
وأضاف ان اغلب دول العالم لم تستطع ان تؤسس لنمو مستدام، حيث ان ثلثي الدخل العالمي متركز فقط في الدول المتقدمة ويشكلون فقط 15% من سكان العالم «وهو ما يشير الى اختلال كبير في ميزان الاقتصاد العالمي». وأوضح العباس انه حسب بيانات البنك الدولي فإن 1.3 مليار شخص من سكان العالم يعيشون في دول ذات اداء مؤسسي جيد من اجمالي 8 مليارات نسمة، حيث يبلغ نصيب هؤلاء من الدخل العالمي حوالي 60 تريليون دولار أميركي، في حين يصل نصيب باقي سكان العالم الى 40 تريليون دولار «وهذا يشير الى استمرار الفجوة بين الدول الغنية والدول النامية».
وعزا العباس ذلك الى ان الدول المتقدمة تمتلك مؤسسات حكومية مرنة وشفافة تتسم بوضوح الأهداف والإجراءات بدون تعقيدات ادارية بعكس الدول النامية والتي منها دول عربية كثيرة تعاني من بطء في اتخاذ القرارات بسبب الترهل الاداري والفساد.
وكشف د. العباس بالأرقام والبيانات العلمية الدقيقة العلاقة المباشرة بين جهود مكافحة الفساد وتسهيل الإجراءات لدى المؤسسات الحكومية وبين التنمية الاقتصادية المستدامة، مبينا ان جميع الدول التي بدأت في اصلاح مؤسساتها بدأت تجني ثمار ذلك على شكل استقرار سياسي وازدهار اقتصادي وتوسع في الطبقة الوسطى في المجتمع والتي تعتبر العامل الرئيسي في تنمية اي بلد.
وقال انه استنادا لأهمية مؤسسات الدولة في العملية التنموية أصبحت هناك قناعة عند الكثير من الخبراء والباحثين ان سوء اداء المؤسسات هو «اصل التخلف الاقتصادي والإنمائي في العالم»، موضحا ان علماء الاقتصادي الأميركي أمثال داني رودريك يرون ان اصلاح المؤسسات لتفسير النمو يتغلب على اقوى التفسيرات مثل التجارة الحرة والعوامل الجغرافية.

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