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سفيرنا في طرابلس دعم جميع الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والأمن في ليبيا

1/4/2024 11:46:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد سفيرنا لدى ليبيا زياد المشعان موقف الكويت الداعم لجميع الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير المشعان لـ «كونا» بعد مشاركته في اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مع عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى ليبيا.
وقال السفير المشعان إنه أكد خلال اللقاء موقف الكويت الداعم لجميع الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا، مشيرا إلى أن الزيارة التي قام بها بناء على تعليمات وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله لمدينة (درنة) المنكوبة أوائل سبتمبر الماضي جاءت للاطلاع على حجم الدمار الذي حل في المدينة بسبب الفيضانات ولتأكيد وقوف الكويت إلى جانب أبناء الشعب الليبي الشقيق في محنتهم الإنسانية.
وأضاف أن الدبيبة أكد من جانبه خلال الاجتماع اعتزاز ليبيا بالعلاقة الوثيقة التي تربطها بالكويت وجهود حكومته الرامية لتعزيزها على المستويات كافة.
ونقل السفير المشعان عن الدبيبة إعرابه عن تهانيه لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والتطور للكويت. وأشار إلى أن الدبيبة جدد خلال الاجتماع كذلك صادق تعازيه للكويت بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه، مستذكرا مناقب سموه وصفاته الرفيعة.
من جهة أخرى، استعرض الدبيبة خلال الاجتماع جهود حكومته لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا وفي مقدمتها توفير الدعم اللازم لجهود بعثة الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وشدد على اهمية المشاركة في المبادرة السياسية التي أعلن عنها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي «وفق قوانين عادلة ونزيهة».

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