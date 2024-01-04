برنامج زمالة الخارجية التايواني اختار عبدالله الهاجري للفوز بمنحته

(MENAFN
- Al-Anbaa) ثامر السليم
اختار برنامج زمالة وزارة الخارجية في تايوان MOFA عميد كلية الآداب السابق وعميد القبول والتسجيل السابق بجامعة الكويت أ.د.عبدالله الهاجري ليكون واحدا من ضمن البرنامج المخصص للخبراء والباحثين الأجانب والمهتمين بدراسة التاريخ ومنطقة آسيا، حيث يتاح للمختارين الفرصة لإجراء أبحاث متطورة في الجامعات أو المؤسسات التعليمية التايوانية.
ومن المعروف انها منحة مرموقة يتنافس عليها الباحثون والأكاديميون من مختلف دول العالم وتوفر فرصة لإجراء أبحاث ودراسات متطورة في الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية التايوانية.
يذكر ان اختيار الهاجري ضمن هذه المنحة يعكس ما تتمتع به الكويت ومؤسساتها الجامعية من مكانة مرموقة دوليا.
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