Friday, 05 January 2024 09:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برنامج زمالة الخارجية التايواني اختار عبدالله الهاجري للفوز بمنحته

1/4/2024 11:46:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
اختار برنامج زمالة وزارة الخارجية في تايوان MOFA عميد كلية الآداب السابق وعميد القبول والتسجيل السابق بجامعة الكويت أ.د.عبدالله الهاجري ليكون واحدا من ضمن البرنامج المخصص للخبراء والباحثين الأجانب والمهتمين بدراسة التاريخ ومنطقة آسيا، حيث يتاح للمختارين الفرصة لإجراء أبحاث متطورة في الجامعات أو المؤسسات التعليمية التايوانية.
ومن المعروف انها منحة مرموقة يتنافس عليها الباحثون والأكاديميون من مختلف دول العالم وتوفر فرصة لإجراء أبحاث ودراسات متطورة في الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية التايوانية.
يذكر ان اختيار الهاجري ضمن هذه المنحة يعكس ما تتمتع به الكويت ومؤسساتها الجامعية من مكانة مرموقة دوليا.

MENAFN04012024000130011022ID1107687157

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث